Fogo de artifício, concertos ao ar livre gratuitos e hotelaria e discotecas quase esgotadas fazem a festa da passagem de ano 2022/2023. Veja o programa das principais cidades.

Festas de fim de ano em Portugal regressam em força após dois anos de pandemia

Dois anos depois do início da pandemia, as festas de passagem de ano estão de regresso às ruas de várias cidades portuguesas, assim como às discotecas e aos espaços de diversão noturna e hotelaria.

Pela primeira vez desde 2020, a noite de fim de ano volta a ser comemorada sem restrições sanitárias e com espetáculos de música e de pirotecnia.

Esta primeira passagem de ano em ‘liberdade’ pós covid está a ser encarada com otimismo pelos empresários de espaços de diversão noturna, como manifestaram à agência Lusa os presidentes da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores (APBDA), Ricardo Tavares, e da Associação de Discotecas Nacional (ADN), José Gouveia.

“As expectativas são altas. A hotelaria está a 90% da sua capacidade. Portanto, nós acreditamos que para o setor vai ser um fim de ano muito positivo. Queremos entrar com o pé direito e acreditar que o próximo ano vai ser de crescimento e recuperação”, disse o presidente da APBDA.

No Algarve, região escolhida por muitos portugueses e estrangeiros para passar o ano, a ocupação hoteleira pode ultrapassar os 80% e chegar mesmo aos 100% em alguns hotéis que têm programas de animação próprios, segundo referiu à Lusa o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes.

Algarve

O sol, as temperaturas entre os 15ºC e os 20ºC, os concertos ao ar livre e os espetáculos de fogo-de-artifício são atrações de localidades como Albufeira e Portimão.

Na Praia dos Pescadores, em Albufeira, a animação faz-se com as atuações de Rui Veloso e Tatanka, entre outros, e com espetáculos de skydive e piromusical aquático. As celebrações começam às 22h e a entrada é gratuita.

Em Portimão, a zona ribeirinha recebe, no dia 31, a banda de tributo aos Queen, pelos Mercury Falls, e haverá três espetáculos de fogos de artifício em diferentes zonas da cidade.

O jardim Manuel Bivar, em Faro, é o palco para acolher as celebrações de fim de ano na capital algarvia, que vão contar com a participação de Toy e DJ Wilson Honrado, além do espetáculo de fogo de artifício.



Lisboa

Os festejos da passagem de ano também estão de regresso em grande ao Terreiro do Paço, em Lisboa, com um cartaz musical que pretende celebrar a lusofonia.

Para o palco da zona nobre da capital, estão previstas as atuações de Paulo Gonzo, Fogo Fogo, Cuca Roseta, Bonga, Batukadeiras X, Elida Almeida, Lura, Pongo e Samuel Úria. A entrada é gratuita.

O fogo de artifício volta igualmente a iluminar os céus da cidade, com lançamentos a partir do Terreiro do Paço e do Parque das Nações.



Devido aos concertos no Terreiro do Paço, no dia 31 de dezembro o Metropolitano de Lisboa encerra a estação dessa zona, na linha Azul, às 18h.

Coimbra

Na cidade dos estudantes, a festa também promete fazer esquecer os réveillon sem brilho dos dois últimos anos.

Gipsy Kings by Tonino Baliardo, Perfume e Insert Coin são os nomes que vão garantir a animação musical, enquanto o espetáculo de fogo de artifício marcará a entrada em 2023.



Estas são as comunas onde irá haver fogo de artifício Este ano, os fogos de artifício são novamente proibidos na maioria dos municípios, mas há exceções. Descubra quais as comunas que vão ter espetáculo na passagem de ano.

Porto

Na Invicta, os festejos também voltam à rua, mas no Queimódromo e não na tradicional Avenida dos Aliados, devido às obras do metro na baixa da cidade.

Estão previstas, a partir das 22h30, as atuações de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex. Haverá também um espetáculo audiovisual.

Já o fogo de artifício será lançado na Praça da República, às 00h.

Tal como nos festejos referidos acima, a entrada para o Queimódromo é gratuita.

O Metro do Porto funcionará durante toda a noite de passagem de ano, com exceção da linha do aeroporto (Violeta, E).



Funchal

O espetáculo pirotécnico do Funchal, um dos maiores cartazes turísticos da Madeira, volta em 2022 a ter toda a grandiosidade que o torna especial.

Apesar da chuva poder aparecer na noite de fim de ano, a festa nos moldes pré-pandémicos está prometida e são muitos os que rumam à ilha para dar as boas-vindas a 2023.

De acordo com dados oficiais, a ocupação hoteleira neste período ronda os 100%.

Além destas cidades, por todo o território de Portugal continental e ilhas há festas de fim de ano nas ruas e de entrada gratuita. Além destas, há ainda milhares de concertos, festas e eventos privados organizados um pouco por todo o país.

(Com Lusa)

