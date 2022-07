Todas as opções para o período de 29 de julho a 21 de agosto estão esgotadas.

Viagens

Férias. Se ainda não reservou estacionamento no Findel, pode já não ir a tempo

Diana ALVES Todas as opções para o período de 29 de julho a 21 de agosto estão esgotadas.

Vai viajar de avião nos próximos dias e quer deixar o carro no Aeroporto do Luxemburgo? Se ainda não fez a sua reserva, saiba que será muito difícil arranjar lugar nos parques mais próximos do Findel.

A Rádio Latina fez uma simulação de reserva para os próximos dias e a maioria dos lugares aparece como 'sold out' (esgotado, em português). Leia o artigo aqui.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.