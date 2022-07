Está a chegar a hora de partida para férias. Para muitos portugueses residentes no Luxemburgo, a viagem para Portugal ainda é feita de carro. Cerca de 2000 quilómetros que separam o Grão-Ducado do tão desejado torrão natal.

Viagens

Férias. Não se esqueça da revisão do carro antes de partir para Portugal

Susy MARTINS Está a chegar a hora de partida para férias. Para muitos portugueses residentes no Luxemburgo, a viagem para Portugal ainda é feita de carro. Cerca de 2000 quilómetros que separam o Grão-Ducado do tão desejado torrão natal.

O ponto mais importante a ter em conta é o estado do veículo. Antes da partida, há certas verificações que se pode fazer em casa, como por exemplo controlar o nível do óleo e da água, e limpar bem o para-brisas, para que a viagem possa ocorrer sem grandes problemas.



No entanto, para verificar a pressão dos pneus ou o estado dos travões é melhor dirigir-se à sua garagem habitual ou então ir ao Centro de Diagnóstico do Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) que faz uma revisão do automóvel. Esse controlo pode evitar problemas no decorrer da viagem.

Os centros do ACL de Bertrange e Ingeldorf estão abertos excecionalmente aos sábados, entre as 9h e as 12h30, nos dias 23 e 30 de julho.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.