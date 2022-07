Férias inesquecíveis? "Sempre que estou em Santo Tirso"

Juliana Lima, de Differdange, aprecia cada segundo dos dias de verão em Portugal, onde tem toda a família e aquela praia secreta onde enche o coração de felicidade. Partilhe também o melhor da sua terra natal.

Paula SANTOS FERREIRA Juliana Lima, de Differdange, aprecia cada segundo dos dias de verão em Portugal, onde tem toda a família e aquela praia secreta onde enche o coração de felicidade. Partilhe também o melhor da sua terra natal.

O tempo voa em Portugal e Juliana Lima, de 29 anos, segura cada momento das férias tentando prolongá-las um pouco mais. Esta portuguesa passa o ano sozinha, no Luxemburgo, toda a sua família está no país natal. Por isso, cada verão é inesquecível para Juliana Lima, que trabalha na área da educação, e não troca os seus sítios de eleição por nenhum paraíso no mundo. As amêijoas não podem faltar na mesa dos petiscos, onde um dia gostaria de se sentar com Cristiano Ronaldo.

Qual o local de férias preferido em Portugal? A minha terra natal, Santo Tirso, Porto e Guimarães, são os preferidos, mas no fundo, gosto de todo o país.

Qual a melhor praia? A praia do Meco, em Sesimbra, maravilhosa.

O melhor restaurante e prato gastronómico? O restaurante "Sr. Domingos", na Aldeia do Meco, com marisco super fresquinho. Outro prato favorito é a feijoada, que sabe tão bem, mesmo no verão. Verdade mesmo, é que gosto de toda a gastronomia portuguesa, não sou esquisita.

Que petisco e bebida não dispensa nas férias? As amêijoas à Bulhão Pato e aquela cervejinha fresca.

Juliana Lima apreciando um fresco mojito numa esplanada em Lisboa.

As férias inesquecíveis foram… São sempre quando estou na minha terra, Santo Tirso e com a minha família, é o melhor, porque no Luxemburgo estou sozinha, só tenho cá uma tia. Em Portugal, aprecio cada momento com os meus.

O que não pode faltar na mala de viagem? Os biquínis para a praia.

O que leva sempre de Portugal no regresso a casa? As saudades, mal deixo o meu país natal começo logo a sentir saudades.

As minhas queridas férias em Portugal Os locais, os petiscos, as atividades que não faltam nas férias de verão dos emigrantes em Portugal.

A sua atividade favorita nas férias? Estar com amigos, ir à praia e desfrutar de uma esplanada.

Com que personalidade pública gostava de ir petiscar? Com o Cristiano Ronaldo, que muito aprecio.

Quem mandava para uma ilha deserta? O presidente russo, Vladimir Putin que podia lá ficar uma boa temporada.

