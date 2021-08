De volta à estrada. Mais um ano em que Jean Asselborn, ministro dos Negócios Estrangeiros, se propõe a fazer a sua própria "Tour de France", durante as férias de verão.

Férias de verão

Asselborn volta a partir para viagem solitária de bicicleta em França

Com 72 anos, Asselborn irá fazer mais de mil quilómetros, pelos caminhos franceses. Nas redes sociais, o governante publicou o plano detalhado da sua viagem que, este ano, não começa em "Champagne Vosges ou Lorraine, mas sim em Schengen", disse.



"A estrada segue para sul, ao longo do Mosela, o Meurthe (Nancy), o Mosela novamente (Epinal) , o Canal de l'Est, Lyon, passando por Gray, Chalon-sur-Saône e Mâcon, passando por Vienne e Valence". Segue depois para Sault, na direção de Arles, La Grande-Motte e Béziers. Ao todo, 1.200km de estrada pedalada, se tudo correr como planeado.

Pelo caminho, os amigos Ed Kirsch e Paul Suttor juntam-se para pedalar cinco das 15 etapas, tal como no ano passado.

Mas a maior parte do tempo, é "sozinho na estrada", um exercício que, segundo o ministro, "limpa a cabeça". "Uma fuga ciclo-turística para uma montanha sem paralelo e depois para as margens do Mediterrâneo sem utilizar um carro, comboio ou avião do Luxemburgo é, penso eu, o sonho de todos aqueles que não sucumbem aos mecanismos experimentados e testados da vida quotidiana", escreveu.

Apesar de partir para a sua experiência de lazer, Asselborn deixou uma palavra de apreço para "todos aqueles que, devido às inundações, são privados de férias este verão".





