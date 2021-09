Veja os dois governantes numa das diversões mais empolgantes da feira "Fun Um Glacis", que visitaram esta terça-feira.

Feira popular

Vídeo. A vida de Bettel e Lenert é mesmo uma montanha russa

Redação Veja os dois governantes numa das diversões mais empolgantes da feira "Fun Um Glacis", que visitaram esta terça-feira.

Até o primeiro-ministro e a ministra da Saúde do Luxemburgo têm direito aos seus momentos de diversão, sobretudo neste último ano dominado pela pandemia da covid-19. E a feira popular "Fun Um Glacis", a pequena Schueberfouer deste ano é mesmo o local ideal para descomprimir.

Após o dia de trabalho, Xavier Bettel e Paulette Lenert foram visitar a feira e, corajosos aventuraram-se por uma das diversões mais empolgantes do espaço: a montanha russa. Um momento de pura adrenalina... mas com máscara, que os dois quiseram registar para mais tarde recordar. No final da aventura o primeiro-ministro era o mais divertido. Rindo perguntou à sua ministra: "E?" Paulette Lenert a recompor-se da aventura só conseguiu rir.

O primeiro-ministro não resistiu e partilhou os últimos momentos da viagem no Facebook, dedicando-o a Lenert, a governante mais popular do Executivo. Em jeito de brincadeira escreveu "Mme. Lennert na Fun Um Glacis, da cidade do Luxemburgo". Os internautas adoraram como se pode ler nas mensagens deixadas na publicação. "Top", "Genial", "Mega", "Super". Veja o vídeo:

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.