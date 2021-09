O mais novo membro da família Grã-ducal pôde conhecer animais raros em ambiente tropical.

Viver 100

Família real

Fotos. Príncipe Charles, a estrela do borboletário em Grevenmacher

Redação O mais novo membro da família Grã-ducal pôde conhecer animais raros em ambiente tropical.

O Príncipe Guillaume, a Princesa Stéphanie e o pequeno Príncipe Charles visitaram, na companhia do ministro do Trabalho, Dan Kersch, o borboletário "Päiperleksgaart", em Grevenmacher. O espaço com atmosfera tropical é gerido e gerido pela cooperativa "Yolande Coop".

No passeio, Charles roubou as atenções. Quase a completar um ano e meio, o segundo na linha de sucessão ao trono de Grão-Duque ficou deslumbrado com as borboletas e outros animais como tartarugas e camaleões, que coabitam na estufa.

100 Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

O cenário tem cerca de 600m2 e os príncipes puderam conhecer os profissionais da "Päiperleksgaart" que, em 2011, se tornou uma oficina de integração profissional, empregando pessoas com deficiência, que desempenham funções de acordo com as suas capacidades.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.