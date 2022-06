O casal grão-ducal vai participar em Genebra no funeral do irmão mais novo da Grã-Duquesa Maria Teresa, que morreu esta quarta-feira aos 64 anos de idade, na cidade suíça.

Óbito

Família grã-ducal vai participar no funeral do irmão de Maria Teresa em Genebra

Numa breve nota enviada esta manhã à comunicação social, a Corte Grã-Ducal indica que Maria Teresa e Henri serão acompanhados pela família, não revelando, para já, mais detalhes sobre as cerimónias fúnebres. Luis Mestre morreu esta quarta-feira.

De acordo com a imprensa, o irmão mais novo de Maria Teresa já tinha tido problemas de saúde em 2020, ano em que chegou a ser internado de urgência numa unidade de cuidados intensivos.

Morreu o irmão mais novo da Grã-Duquesa Maria Teresa Luis Mestre morreu aos 64 anos, em Genebra, na Suíça, anunciou a Corte Grã-Ducal.

A Grã-Duquesa divulgou na quarta-feira no Instagram uma fotografia ao lado do irmão, tirada no mês passado. "O meu irmão amado partiu hoje. Estou destroçada. Estamos em família e unidos para enfrentar este momento doloroso", pode ler-se na publicação que acompanha a imagem.

Para aqueles que quiserem prestar homenagem a Luis Mestre, um livro de condolências estará disponível no Palácio Grão-Ducal esta quinta-feira, entre as 13h e as 17h horas, e sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 17h.

A bandeira do Palácio Grão-Ducal e a do Castelo de Berg estarão a meia haste entre esta quinta-feira e sábado.



