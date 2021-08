Filho dos Grão-Duques vai casar-se pela segunda-vez.

Príncipe Louis do Luxemburgo faz 35 anos

O príncipe Louis celebra esta terça-feira o seu 35.° aniversário. Louis é o terceiro de cinco filhos do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa e nasceu a 3 de agosto de 1985. O príncipe renunciou ao direito de sucessão ao trono há mais de dez anos, depois de ter casado com Tessy Antony, com quem teve dois filhos – os príncipes Gabriel e Noah de Nassau – e de quem se separou em 2017.

Atualmente Louis está a viver em Paris onde trabalha como conselheiro na empresa Laurent Meeschaert Conseil. No mês de abril deste ano o membro da família real grã-ducal anunciou o segundo casamento, com Scarlett-Lauren Sirgue.

A futura mulher do príncipe nasceu na cidade francesa de Bordéus, a 8 de agosto de 1991 e formou-se em Direito, trabalhando atualmente num escritório familiar de advogados.



Também a ex-mulher do príncipe, Tessy, anunciou também em janeiro de 2021 o noivado com Frank Floessel, um empresário suíço.

