Vídeo. Príncipe George e a expressão hilariante após golo da Inglaterra

George, de sete anos, vibrou nas bancadas, tal como os milhares de adeptos ingleses durante a partida que acabou por dar a vitória à Itália nos penáltis.

A família real britânica marcou presença na final do Euro2020, este domingo, que terminou com a vitória de Itália sobre a seleção inglesa. Perto do primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, a família real britânica, esteve presente nas bancadas do estádio de Wembley, em Londres, para assistir à final do Euro2020. Mas, desta vez, sem a rainha Isabel II.

Os duques de Cambridge, Kate Middleton e o príncipe William, levaram o pequeno príncipe George para assistir ao jogo. Vestido de fato e gravata, à semelhança do pai, George, de sete anos, vibrou tal como os milhares de adeptos ingleses durante a partida, que acabou por dar a vitória à Itália nos penáltis.

Uma utilizadora do Twitter publicou um desses momentos em que os dois príncipes celebram efusivamente num dos golos da seleção inglesa, de Luke Shaw, com destaque para a expressão hilariante do pequeno George. A expressão tornou-se rapidamente uma meme nas redes sociais e imprensa britânica.

🚨⚽️ | NEW: Prince George reacts to England’s goal pic.twitter.com/5JcXEYpaBL — Politics For All (@PoliticsForAlI) July 11, 2021

Segundo a imprensa britânica, o casal real foi criticado por não permitir que George vestisse uma camisola da seleção inglesa, mas antes uma indumentária mais formal.

Além de Boris Johnson e do casal real estiveram ainda a assistir ao nas bancadas a ex-model Kate Moss, o ex-capitão de seleção britânica, David Beckham, e o acor Tom Cruise.

