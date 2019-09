O casal queixoso alega que quando visitou a quinta para a comprar era Inverno e havia menos patos na casa ao lado.

Estes patos 'vão' a tribunal por fazerem muito barulho

O casal queixoso alega que quando visitou a quinta para a comprar era Inverno e havia menos patos na casa ao lado.

Depois do galo Maurice, que canta cedo demais na ilha de Oléron, e incomoda o casal vizinho, é a vez de cerca de cinquenta patos e gansos serem acusados, também em França, mas desta vez, em Soustons, Landes, por cacarejarem alto demais.

Estas são as aves acusadas de fazerem muito barulho AFP

O processo contra estas aves foi também colocado por um casal de vizinhos, vindo da cidade, que comprou uma quinta ao lado daquela onde os patos e gansos vivem.

E qual é a acusação? “O barulho incessante e outros incómodos que os meus patos causam", explicou à AFP Dominique Douthe, de 67 anos, a dona das aves.

Amanhã, Dominique vai a tribunal defender as suas aves, embora ambas as partes considerem que o julgamento deverá ser adiado.

Dominique Douthe AFP

O processo gerou a polémica nesta comuna de 7.600 habitantes na costa sul de Landes.

Conflito tem um ano

“Este conflito começou há cerca de um ano, quando este vizinho adquiriu a propriedade", explicou Dominique Douthe contando que “duas vezes por semana ele vinha queixar-se do barulho das minhas aves”, isto aconteceu sistematicamente entre junho e outubro de 2018.

A justificação da queixosa

A mulher queixosa, que não quis ser identificada justificou à AFP que quando visitaram a propriedade, antes de a comprar, era “Inverno e os patos e gansos eram em menor número, logo menos barulhentos”.

“Tínhamos visto que existiam alguns animais. Só mais tarde, o ruído se tornou mais intenso", acrescentou.

O marido pediu a um especialista em ruído para encontrar uma solução. E ele encontrou: fazer um muro.

Só que o casal de queixosos não se trata apenas de barulho: "A quinta está localizada perto de um curso de água que desagua numa área Natura 2000, na qual é proibido existirem quintas". "O que achamos importante é o cumprimento das normas ambientais e foi isso que nos motivou a continuar: as normas devem ser respeitadas por todos", disse a mulher queixosa.

Habitantes contra casal forasteiro

Só que os habitantes estão contra a queixa deste casal forasteiro. Nesta pequena aldeia, "muitas casas têm um canto para a criação de aves. É mesmo assim, estamos em Landes", disse à AFP uma habitante que também possui algumas galinhas no seu quintal.

O dono dos gansos e patos acusados decidiu agir e contactou com várias associações de proteção animal, incluindo ‘30 Millions d’Amis’ e a ‘Fondation Brigitte Bardot’.

Petição a favor das aves

Foi lançada uma petição por um "Comité de Apoio aos Patos d’Hardy” que até sábado passado, dia 31 agosto já tinha reunido cerca de 5.000 assinaturas.

O galo Maurice conhece a sentença quinta-feira AFP

O caso motivou mesmo a intervenção da presidente da câmara de Soustons, Frédérique Charpenel. Na sua página do Facebook escreveu, no dia 30, ser “absolutamente necessário, em Soustons e em toda a França, preservar as características da vida rural (agricultura, pecuária, pesca, caça, etc.)”. Porém, a autarca mostra-se contra o exagero das críticas ao casal de queixosos, justificando que se os habitantes perdessem um pouco do tempo a explicar os costumes da terra os recém-chegados poderiam integrar-se na aldeia e não “nos fariam perder a alma”.

A acusação contra os patos e gansos de Soustons junta-se a outras contra os ruídos rurais, como a do já famoso galo Maurice, cuja sentença será conhecida na quinta-feira, dia 5, em Rochefort.

