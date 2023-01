Adeus cabelo comprido. Na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, as atrizes mostraram o corte de cabelo tendência em 2023: o "long bob".

Viver 10

Tendências

Este é o corte de cabelo da moda

Redação Adeus cabelo comprido. Na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, as atrizes mostraram o corte de cabelo tendência em 2023: o "long bob".

As atrizes que ontem desfilaram na passadeira vermelha da cerimónia dos Globos de Ouro, em Beverly Hills, Califórnia, mostraram qual é a tendência de cabelos para este novo ano.

Os cabelos de comprimento médio ou curto estão em destaque, especialmente o corte de cabelo denominado "long bob". O "bob" é um crote clássico de cabelo mais curto que permite inúmeras variações, e que agora se impõe na sua versão "long bob", um penteado que se situa entre o curto e o comprimento médio, no máximo até aos ombros.

Contudo, aqui não reina a monotonia, já que apesar deste penteado ter conquistado as atrizes de Hollywood ele surge com "nuances" muito diferentes, seja com franja, liso, escadeado, rebelde ou "naïf".

Se anda a planear mudar o seu visual espreite os penteados "long bob" que desfilaram na terça-feira à noite na cerimónia da 80º edição dos Globos de Ouro nos EUA.

10 A atriz Milly Alcock que interpretou a jovem Rhaenyra Targaryen na série de televisão "House of the Dragon", da HBO. Getty Images via AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A atriz Milly Alcock que interpretou a jovem Rhaenyra Targaryen na série de televisão "House of the Dragon", da HBO. Getty Images via AFP Angela Bassett, vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz Secundária, no “Black Panther: Wakanda Para Sempre”. AFP A atriz Laverne Cox, da série "Orange is the New Black". AFP A atriz cubana Ana de Armas estava nomeada para o prémio de Melhor Atriz de filme dramático com o filme "Blonde". AFP A atriz inglesa Lily James, nomeada para o Globo de Melhor Atriz em minissérie, pela sua interpretação de Pamela Anderson na minissérie "Pam&Tommy". AFP Também os cabelos curtos estão a ganhar adeptas famosas como a atriz Julia Garner, vencedora da estatueta de Melhor Atriz Secundária de série com “Ozark”. AFP Monica Barbaro, a atriz do filme "Top Gun: Maverick". Getty Images via AFP A atriz Hannah Einbinder, exibe o seu corte de cabelo Bob, na passadeira vermelha dos Globos de Ouro. AFP A atriz norte-americana Niecy Nash-Betts, nomeada para melhor atriz secundária em série ou filme para televisão, com “Dahmer: Um Canibal Americano”. AFP A atriz Viola Davis adotou uma versão rebelde do Long Bob. A atriz estava nomeada para o Globo de Melhor Atriz dramática, pela interpretação no filme "The Woman King". AFP





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.