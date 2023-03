Sabia que a chegada da primavera não tem dia fixo? Começa esta noite às 22h24 no Luxemburgo.

Este ano, a primavera começa no dia 20 de março. Há uma razão

A primavera começa no dia 20 ou no dia 21 de março? Este ano, é no dia 20 de março, portanto, esta segunda-feira, mais precisamente às 22h24, no Luxemburgo, mas no ano passado começou a 21 de março. Pois é, o início da estação das flores no hemisfério norte não tem dia e hora fixos.



A razão? O equinócio. O início desta estação do ano começa em março com o equinócio de primavera. Trata-se do momento em que o Sol, como o vemos da terra, cruza a linha do Equador celeste. Isto ocorre porque nenhum dos polos do planeta Terra está inclinado em relação ao sol, o que faz com que os raios solares incidam com a mesma intensidade nos dois hemisférios e os dias e noites tenham exatamente a mesma duração: 12 horas. No inverno, os dias são mais curtos do que as noites e no verão mais longos.

Este ano, no hemisfério norte, o equinócio ocorre precisamente às 22h40 e 24 segundos (hora Luxemburgo) do dia 20 de março. Portanto, é nessa hora exata que começa a primavera. No hemisfério sul, a primavera chega só em setembro.

No hemisfério norte, o equinócio pode variar entre 20 e 21 de março, não tendo dia fixo. Porquê? “Tem a ver com o nosso calendário, a forma como medimos o tempo é um esquema inventado para simplificar a realidade, e não é um ajuste a 100% por cento. Por isso, temos os anos bissextos e, por isso também os equinócios não são sempre na mesma data”, explica Francisco Rodrigues, geógrafo físico, cientista do ambiente e co-fundador do site de previsões meteorológicas BestWeather.

No fundo, acrescenta, "o nosso calendário é assim uma ajuste aos ciclos orbitais terrestres e, portanto, não é fácil representar com exatidão o momento em que os equinócios ou solstícios ocorrem".

Dias cada vez mais longos

A primavera chega agora e vai prolongar-se até às 14h58 de dia 21 de junho, quando ocorre o solstício de verão, quando os dias são mais longos do que as noites.

As estações do ano são, assim, marcadas por dois equinócios e dois solstícios, o equinócio da primavera e o do outono, e o solstício de verão e o de inverno.

No Luxemburgo, a primeira semana da primavera vai ser marcada por uma ligeira subida de temperatura, e alguma chuva.

As previsões do Meteolux apontam para uma semana com as máximas a rondar os 10 e os 12 graus celsius, temperaturas normais para a época, e as mínimas a situarem-se entre os 4 e os 9 graus celsius.

