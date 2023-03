Há comida típica de vários países, bem como hambúrgueres gourmet, pizzas e peixe frito. É só escolher.

Estas são as melhores rulotes de comida no Luxemburgo

Houve uma época em que as rulotes de comida (habitualmente também designados de 'food trucks', em inglês), eram sinónimo de alimentos de má qualidade e normas de higiene questionáveis.



As coisas mudaram muito no entretanto e, no Luxemburgo, é possível encontrar uma série de rulotes na capital e nos arredores, que servem pratos deliciosos, orgânicos, de origem local e preparados no momento.

Pode encontrar rulotes para provar diferentes pratos em muitos festivais e eventos, incluindo o festival Eat It nas Rotondes, em abril, e o festival Foodtruck and Music deste ano, em julho, em Boevange-sur-Attert. Para a ocasião, haverá uma área gastronómica com diversas rulotes, DJs e uma área para as crianças com um castelo insuflável e jogos.

Enquanto aguardamos o regresso do evento, aqui está uma lista de rulotes, o que oferecem e onde pode encontrá-las.

Recomendamos que consulte os sites neste artigo para confirmar os endereços, uma vez que as rulotes mudam frequentemente de local.



LëtzeBurger

Felix e Pol servem hambúrgueres 100% de carne em vários locais no Luxemburgo, incluindo no seu novo restaurante em Saeul, bem como em três rulotes. Além do hambúrguer tradicional, pode provar o bife Black Angus ou as variedades vegan e vegetarianas, acompanhadas de guacamole, chilli ou um ovo estrelado.

Há também um menu de estudante por 5 euros, que inclui um hambúrguer, batatas fritas e uma bebida. Pode encontrá-los todos os dias no 120 route d'Arlon, em Strassen, das 11h30 às 22h, e no aeroporto (4 rue de Trèves) das 11h30 às 18h.

Uma terceira rulote está em Bourmicht Garnich às segundas-feiras das 11h30 às 13h30 e das 17h30 às 20h30. Às terças-feiras, vai ao Cloche d'Or das 11h30 às 13h30, e ao Lycée Mamer das 18h às 21h. À quarta-feira, está no Kirchberg Auchan das 11h30 às 15h. À quinta-feira, está no ArcelorMittal Esch das 11h30 às 13h30, e em Bettembourg das 18h às 21h. Finalmente, a última paragem é em Bertrange, à sexta-feira, das 18h às 21h. Pode encontrar os endereços exatos destes sítios aqui.

Celtic fish and ships

O peixe frito panado, acompanhado de batatas fritas e cerveja, chegou ao Luxemburgo graças a esta rulote, que os serve em pequenas e grandes quantidades, guarnecido com grão-de-bico. E, se desejar uma sobremesa, há barras de chocolate Mars e Snickers, também fritas.

Estão abertos para almoço das 12h às 14h e à noite das 17h às 20h30. Pode encontrá-los em Munsbach ao almoço e jantar à terça-feira, na Roude Leiw em Hamm à quarta-feira à hora de almoço, e na Rue Erasme na quinta-feira ao almoço. À quinta-feira à noite, estão no parque de estacionamento junto à SNCT em Sandweiler. Veja os horários aqui.

Gingerhead

A popular rulote tem hambúrgueres para todos os gostos. O smashed burger é composto de dois hambúrgueres de bovino, queijo cheddar, e consoante a escolha do freguês, cebola, bacon, pickles ou jalapeños. O vegetariano é composto por um hambúrguer de lentilhas e pasta de tomate e queijo emmental. A equipa também vende cervejas artesanais.

No "horário de inverno", só se pode desfrutar dos seus hambúrgueres à sexta-feira ao almoço no 1 Rue Christophe Plaintain, em Gasperich. No entanto, a rulote participa em eventos e desloca-se a outros locais, por isso, o melhor é estar atento à página do Facebook para estar a par de tudo.

Las Maracas

Quesadillas e tacos de frango, carne de porco e de vaca, salada de cato com uma seleção de molhos vermelho, verde, chipotle ou habanero estão na ementa desta rulote, que também inclui especialidades semanais. Há opções vegetarianas.

Se tiver vontade de comer comida mexicana ao almoço (das 11h30 às 14h), vá a Kirchberg (rue Edward Steichen) às terças e quartas-feiras e ao parque empresarial de Capellen às quintas-feiras. Consulte o site para mais detalhes.

So Food

Servindo uma grande variedade de hambúrgueres, a popular So Food, criada pela Greggory Hell, que também fundou a Luxembourg Food Truck Association, está de volta!

Pode vê-lo atualmente à noite das 18h30 às 20h30 em Zoufftgen, mesmo do outro lado da fronteira de Dudelange. Ao almoço, das 11h30 às 13h45, pode encontrá-los em Leudelange à quarta-feira, no Findel à quinta-feira e na Cloche d'Or à sexta-feira. Pode encontrar as moradas exatas aqui.

Pizzaguy

Experimente as bolinhas de pizza ou as muitas pizzas com nomes de estrelas da cultura pop, de Santana (atum e cebola) a Mick Jagger (cogumelos e presunto) passando por Yoko Ono (queijo de cabra e tomate seco).

Pode encontrar esta rulote de segunda a sexta-feira à noite no 6 Rue de la Gare, em Junglinster, das 17h15 às 21h, e ao almoço de segunda a quarta-feira no mesmo local, das 11h30 às 14h. Saiba mais aqui.

Chef Guo

Aqui há noodles de todas as formas e feitios, desde os Sao Kao (BBQ), agridoces e passados por coco, o Sichuan, indiano picante, o Thaïlande, ou as especialidades da casa. O Chef Guo é também muito pedido.

Ao almoço, a rulote está aberta das 11h às 14h e, à noite, das 17h30 às 20h30. Pode encontrá-la em Hamm na segunda-feira à hora de almoço, em Leudelange na terça-feira à hora de almoço e em Bissen à noite, no Findel na quarta-feira à hora de almoço e em Alzingen à noite, em Schuttrange na quinta-feira à hora de almoço e em Garnich à noite, no Cloche d'Or na sexta-feira à hora de almoço e em Alzingen à noite. Pode conferir a lista de moradas no seu Facebook.

Sabores de Argentina

Aqui há empanadas caseiras, seja com carne, pimentos, cebolas e azeitonas, seja com abóbora, queijo, milho e pimenta, salsicha argentina em pão coberto com molho criolla ou uma sandes Milanesa com carne de vaca.

Pode experimentar, também, guisado de lentilhas, carne de vaca e porco, chouriço, bacon, cenoura, cebola, alho e salsa, ou outro prato de milho, grão-de-bico, feijão, abóbora, carne de vaca e porco, chouriço, bacon, cebola, pimentos, alho e salsa. Também há doces argentinos.

Pode encontrá-los às segundas-feiras em Bettembourg das 11h às 15h30, às quartas-feiras em Limpertsberg (Avenue Joseph Sax) das 11h às 15h e na Villa Vauban das 11h às 17h às quintas-feiras. Veja o site para mais informações.

Green Mango

Faça chuva ou faça sol, esta rulote serve satay de frango, spring rolls, caril panang e pad Thai, bem como muitas outras especialidades tailandesas.

À hora do almoço, das 11h30 às 14h00, está em Schuttrange à segunda-feira, em Kirchberg (Crédit Suisse) à terça, em Rothschild na Cloche d'Or à quarta-feira e em Strassen à quinta-feira (Batiself) e sexta-feira (Thomas Edison). Saiba mais aqui.

Hyde Pizza

Aparentemente de passagem no Luxemburgo e presente em vários lugares e festivais, esta pizzaria de rua oferece bases de tomate mas também uma base de molho verde e uma base de molho de pistáchio. Esta última é acompanhada por mozzarella e stracciatella, pesto e mortadela. A especialidade de verão inclui espargos verdes, tapenade, pinhões, casca de lima e flores comestíveis. Consulte o site para ver onde encontrar estes pratos.

T-wraps

Os wraps sazonais à base de plantas e as batatas fritas orgânicas são a base da rulote ecológica da T-wraps, que utiliza ingredientes orgânicos e materiais compostáveis para o take-away. O Bohemian Wrapsody inclui falafel, húmus caseiro, pimentos e salada embrulhada em pão achatado de trigo. Pode também experimentar os nuggets de soja.

Infelizmente, a rulote está a ser arranjada e, neste momento, os T-wraps não estão nos seus locais habituais (desde 13 de janeiro). Consulte a página de Facebook para encomendas online e para saber quando estarão de volta.

Taza

Tahsin cresceu em Aleppo, na Síria, onde cozinhava para amigos e família, o que o inspirou a abrir o seu negócio em Bertrange. De segunda a sexta-feira das 10h30 às 14h30 no 10 rue des Mérovingiens, oferece pratos típicos como wraps de falafel e shish, paninis de sujuk e manakish com queijo picante. Mais informações aqui.

De'Reiskocher

A primeira rulote de comida indonésia no Luxemburgo foi inaugurada por Tita e Sylvian em agosto de 2020, e serve tofu frito recheado com rebentos de feijão e, claro, muito arroz. Experimente o goreng bamki, ou uma tigela de arroz com frango, camarão ou cogumelos, e petiscos como os spring rolls. Pode encontrá-los em Heiderscheid às terças e quintas-feiras, das 11h30 às 14h00. Se quiser saber mais, consulte o site.

Tabor Food Concept

As pessoas deliram com esta rulote que serve especialidades da Etiópia, incluindo uma panqueca de farinha de teff fermentada chamada Inerja, o guisado picante de carne picada Kitfoo, o prato nacional de frango num molho picante chamado Doro Wat, e a carne de vaca e borrego salteados.

Pode encontrá-los de segunda a quarta e sexta-feira em vários locais em Kirchberg, e na quinta-feira na Cloche d'Or das 11h30 às 14h30. Pode ver os endereços exatos aqui.

Home Flavors

Já provou a gastronomia georgiana? Se não, está mesmo a perder. Esta rulote oferece excelente cozinha tradicional sob a forma de frango frito picante com molho de nozes (Satsivi), carne picada com sementes de romã (Abkhazura) e bolinhos georgianos (Khikhali).

Há também pães recheados (Kubderi com carne, Khachapuri com queijo) e pratos vegetarianos como o Adjab Sandali com beringela assada, pimentos e tomates misturados com alho, coentros e manjericão, e Phaki, feito com espinafres ou beterraba com nozes e romã.

Se nenhum destes pratos lhe chamar a atenção, também há comida grega, incluindo souvlaki de frango, gyro e pita club. Pode encontrá-los ao almoço das 11h30 às 14h em Kirchberg às segundas e quintas-feiras e no Findel às terças e quartas-feiras, e em Strassen às quintas-feiras à noite das 18h00 às 21h. Consulte encontrar os endereços exatos aqui.

Verace

Recomendado pelos leitores, esta rulote de pizzas em forno a lenha oferece as coberturas habituais e uma pizza da semana. À hora do almoço, das 12h às 14h, encontra-as em Kirchberg às segundas-feiras, no aeroporto e arredores às terças e quartas-feiras e em Schuttrange às quintas-feiras.

À noite, das 18h às 21h, estão em Bertrange à segunda-feira, Strassen à terça-feira, Bettembourg à quarta-feira e Alzingen à quinta-feira. Pode ver o menu e os locais concretos na página do Facebook.

Amore al Dente

A missão deste espaço é surpreendê-lo todos os dias com um prato de massa que irá satisfazer o seu paladar. Escolha entre molhos sazonais e adicione uma piadina. Encontrá-los-á ao almoço das 12h às 14h às terças e quintas-feiras em Kirchberg, às quartas-feiras em Esch-sur-Alzette e às sextas-feiras no Findel. Veja todos os detalhes aqui.

Nuno's Truck

Esta rulote pára à hora do almoço (das 11h30 às 14h) na Rue Emile Bian, na capital, à segunda-feira, em Schuttrange a terça-feira, em Steinsel à quarta-feira, em Contern à quinta-feira e em Leudelange à sexta-feira. À noite, das 18h às 20h30, estão em Biwer à quinta e em Grevenmacher à sexta. Pode consultar todas as informações sobre o menu e os endereços aqui.

L'Atelier du Gourmet

Pão artesanal, bife 100% de carne de vaca pura e molhos caseiros estão no menu desta rulote. À hora do almoço, das 11h30 às 14h horas, estão em Senningerberg à segunda-feira, no Findel à terça-feira e quinta-feira, na Cloche d'Or à quarta-feira e em Merl à sexta-feira.

Na quinta-feira à noite, rumam a Gavisse e na sexta-feira à noite a Rodemack, do outro lado da fronteira francesa. Pode encontrar aqui todo o itinerário.

Burger and Co

Sanduíches, hambúrgueres, saladas e tortilhas recheadas são servidas na Burger and Co no West Side Village de Capellen ou no exterior do edifício Ivy ao almoço durante toda a semana. Mais informações aqui.

Afrikan Gourmet

Experimente o hambúrguer Shaka ou Zulu com carne de avestruz, ou o hambúrguer vegetariano de quinoa e lentilhas com batatas fritas de banana e um sortido de diferentes molhos picantes.

Infelizmente, esta rulote está fechada no inverno, por isso, mantenha-se atento ao Facebook para ver as datas e locais quando reabrirem.

FoodRiders

Além dos hambúrgueres de carne de vaca, batatas fritas com pele e anéis de cebola, a FoodRiders também oferece um hambúrguer vegan (recheado com rodelas de soja frita, tomate, rúcula, cebola e guacamole. Consulte aqui o plano semanal dos locais da rulote.

StrEATchef

A missão desta rulote é servir saborosos hambúrgueres de carne e vegetarianos, falafel, chilis e sopas quentes. Patrick e Nathalie têm uma longa experiência de trabalho e de gestão de restaurantes no Luxemburgo. De momento só servem em festivais, mas vale a pena fazer fila se os encontrar num deles.

(Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

