Estas são as atrações mais visitadas da capital luxemburguesa

Ana Patrícia CARDOSO Em 2022, os turistas voltaram ao Luxemburgo e as principais atrações da capital encheram-se de visitantes. Saiba quais são.

Com a pandemia de covid-19 a tornar-se uma memória cada vez mais distante, o turismo mundial está a recuperar, e o Luxemburgo não é exceção.

Com base nos números relativos ao turismo em 2022, o Gabinete de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO) está "otimista para a época turística de 2023" , anunciou no início do ano.



De facto, em comparação com os números de 2019, 2022 registou subidas consideráveis no que diz respeito a passeios pelas principais atrações da capital.

Veja abaixo os locais mais visitados:

Casemates da Pétrusse

Foto: Guy Jallay

As emblemáticas edificações em pedra, a um passo da Gëlle Fra, reabriram em junho depois de sete anos fechadas para obras. Desde então, 8.504 visitantes participaram em 657 visitas às galerias subterrâneas, o que representa uma taxa de ocupação de 95%, de acordo com o LCTO.

Villa Vauban

Foto: Pierre Matgé

O Villa Vauban, Museu de Arte da Cidade do Luxemburgo, atraiu 34.557 visitantes em 2022, um aumento de mais de metade (53,63%) em relação a 2019.

Palácio grão-ducal

Foto: Casa do Grão-Duque

O Palácio grão-ducal recebeu 5.195 visitantes em 281 visitas guiadas, o que corresponde a uma taxa de público recorde de 99%.

Museu Draï Eechelen

Foto: Luxemburger Wort (arquivo)

O museu Draï Eechelen, em Kirchberg, contou com 36.881 visitantes em 2022. Um aumento de mais de 18% em relação ao período pré-pandemia.

Museu de Arte Moderna (MUDAM)

Museu de Arte Moderna Grão-Duque Jean. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort

O MUDAM, em Kirchberg, (mesmo ao lado do museu Draï Eechelen) é um dos museus mais atrativos do Grão-Ducado. Recebeu quase 100 mil visitantes no ano passado.



Os maiores fãs do Luxemburgo

Os alemães lideram a percentagem de turistas que visitaram o Luxemburgo em 2022, com um total de 27.248 pessoas (26%), seguidos dos franceses (17%), holandeses (14%), luxemburgueses (7%) e os belgas (6%).



