A Pantone já escolheu o tom que será predominante no próximo ano e revela o que simboliza.

Pantone

Esta vai ser a cor de 2023

Redação A Pantone já escolheu o tom que será predominante no próximo ano e revela o que simboliza.

No final de todos os anos a Pantone escolhe a cor que irá guiar os próximos 12 meses e a escolhida para 2023 é a Viva Magenta 18-1750.

A Pantone é uma empresa de renome mundial que revolucionou a indústria gráfica com um sistema de cores, criando uma ferramenta que permite a seleção fiel e a articulação e reprodução de cores precisas para vários setores de atividade. As suas escolhas ditam tendências em várias áreas, da decoração à moda, passando pelas artes gráficas e pelo design e por todo o tipo de objetos e acessórios.



Leatrice Eiseman, diretora do Pantone Color Institute, justifica a escolha da Viva Magenta, que sucede ao tom azul Very Peri de 2022, com a busca de inspiração "na natureza e no que é real" numa sociedade global cada vez mais tecnológica.

Qual é a cor da Viva Magenta e o que simboliza?

Segundo explica Latrice Eiseman, a Viva Magenta vem do vermelho "e é inspirada pelo vermelho da cochonilha, um dos corantes mais preciosos da família dos corantes naturais, bem como um dos mais fortes e brilhantes que o mundo já conheceu".



Definida como uma cor pulsante e exuberante, dentro da paleta dos vermelhos, a Viva Magenta evoca a coragem e a audácia, ao mesmo tempo que convida à celebração alegre e otimista da vida.

"A Cor do Ano deste ano [2023] é poderosa e fortalecedora. É um novo vermelho vivo que se revela em alegria pura, encorajando a experimentação e a autoexpressão sem restrições, uma tonalidade eletrizante e um tom sem limites que se manifesta como uma firme declaração", refere a Pantone.

A Viva Magenta é ideal para quem abraça a vida com fervor e tem espírito rebelde. É uma cor audaciosa, cheia de sagacidade, mas que também é inclusiva, resume a marca.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.