Os espumantes luxemburgueses conquistaram 16 medalhas de ouro na 29.ª edição do Concurso Nacional de Espumantes de França e do Luxemburgo.

Espumantes luxemburgueses vencem 16 medalhas de ouro

Diana ALVES Os espumantes luxemburgueses conquistaram 16 medalhas de ouro na 29.ª edição do Concurso Nacional de Espumantes de França e do Luxemburgo, que este ano decorreu de forma diferente devido à pandemia da covid-19.

Além do ouro, os viticultores luxemburgueses trouxeram para casa oito medalhas de prata e duas de bronze. Prémios que, segundo o Ministério da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural, refletem a qualidade do produto e as competências dos viticultores nacionais.

Numa nota divulgada à comunicação social, o ministério destaca a crescente popularidade do espumante luxemburguês no mercado dos vinhos. Atualmente, o país produz 3,5 milhões de garrafas por ano, face aos 2,1 milhões registados em 2010.

Devido à situação sanitária atual, o Concurso Nacional de Espumantes de França e do Luxemburgo realizou-se este ano noutros moldes, sem o tradicional encontro entre as nove regiões produtoras e sem a grande prova de espumantes que costuma ter lugar no final de abril, em Beaune. Desta vez, a degustação foi substituída por um júri regional.

Mais de 80 espumantes foram apresentados ao júri, composto por viticultores, enólogos, representantes da Horesca e jornalistas. As nove regiões produtoras que participam no certame são: Alsácia, Borgonha, Bordéus, Limoux, Loire, Die, Jura, Saboia et Mosela luxemburguesa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.