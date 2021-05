Ao todo, mais de 70 espumantes do Luxemburgo e França participaram no concurso internacional.

Espumantes luxemburgueses conquistam 20 medalhas de ouro

Susy MARTINS Ao todo, mais de 70 espumantes do Luxemburgo e França participaram no concurso internacional.

Os espumantes luxemburgueses venceram 20 medalhas de ouro e cinco de prata na 30.ª edição do Concurso Nacional de Espumantes de França e do Luxemburgo. Pela segunda vez consecutiva, o certame aconteceu num formato diferente devido à pandemia da covid-19.

O Ministério da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural já se congratulou com as premiações e refere que as 25 medalhas são a prova da qualidade do produto e as competências dos viticultores nacionais.

Até ver o cremant luxemburguês está fora do menu da Luxair O assunto até teve direito a uma pergunta parlamentar, depois da companhia ter trocado o produto nacional pelo champanhe francês.

As nove regiões produtoras de espumantes não puderam encontrar-se como habitualmente no início do mês de maio em Beaune, em França, mas a degustação ocorreu num formato diferente. No total, mais de 70 espumantes dois dois países foram apresentados ao júri, composto por profissionais do setor e jornalistas especializados.

A tutela destaca a crescente popularidade do espumante luxemburguês no mercado dos vinhos. Atualmente, o país produz 3,5 milhões de garrafas por ano, mais do que os 2,1 milhões registados em 2010.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.