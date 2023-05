A comuna do sul instalou quatro dispensadores de protetor solar em locais estratégicos.

Esch-sur-Alzette disponibiliza protetor solar gratuito

A partir de agora, os habitantes de Esch-sur-Alzette vão poder proteger-se do sol mesmo que se esqueçam de por protetor solar antes de sair de casa. A comuna do sul instalou quatro dispensadores de creme solar de uso gratuito no Déierepark, no Parc Laval, no Gaalgebierg e na Place de la Résistance.

A iniciativa, apresentada na quarta-feira, resulta de uma parceria entre a comuna de Esch e a Fundação Cancro. "Os dispensadores estarão disponíveis durante quatro meses e serão reabastecidos regularmente", informa a autarquia em comunicado.

O creme solar oferecido à população é de natureza "mineral e tem um índice de proteção SPF (Sun Protector Factor) de 50".

Além de permitir o acesso generalizado ao protetor solar "sempre que as temperaturas exteriores o exijam", a medida pretende sensibilizar "para os perigos da exposição solar sem proteção".

A comuna de Esch relembra, ainda, que "o cancro da pele é a forma mais frequente de cancro no Luxemburgo". Por isso, "mesmo num país onde o tempo é imprevisível, é crucial tomar medidas de proteção solar".

