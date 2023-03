Os trampolins são diversão garantida para as férias da Páscoa.

Época dos trampolins em Echternach abre este sábado

A temporada dos trampolins no parque da pousada de juventude de Echternach vai reabrir no sábado, ou seja, no início das férias da Páscoa.



Durante as férias da Páscoa (1 a 16 de abril), de Pentecostes (27 de maio a 4 de junho) e férias de verão (1 de julho a 17 de setembro), os trampolins vão estar acessíveis todos os dias, das 12h às 19h.

Fora das férias escolares, as crianças poderão saltar aos domingos e feriados, dentro do mesmo horário.

