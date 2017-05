Os últimos ataques conhecidos são de gente a querer ganhar dinheiro usando tecnologias criadas por atores estatais e serviços secretos. Conheça o estranho mundo das guerras e roubos digitais.



José Nuno Gonçalves é um dos pioneiros da internet em Portugal. Foi responsável, do ponto de vista técnico, pelos sites de entidades tão diferentes como a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o Tribunal Constitucional, o Ministério da Administração Interna, a Presidência da República. Fez algumas das primeiras páginas em Portugal. O desenvolvimento da internet foi feito a par dos seus problemas de segurança. A propósito dos últimos ataques dos hackers a nível mundial falou-se das vantagens e dos perigos de uma sociedade que só funciona com os computadores.

Há quanto tempo começou a fazer sites?

Comecei a fazer sites quando só existiam no mundo dois servidores de páginas que tinham sido inventados há pouco tempo. O servidor do CERN e o de uma universidade. Existiam muito poucas páginas, elas estavam indexadas numa página, que hoje em dia poderia ser um wiki, mas na altura não havia sequer esse conceito. Em Portugal, as pessoas não tinham acesso à internet, quem tinha acesso à rede eram só alguns indivíduos de algumas universidades, pessoal ligado à comunicação e uns poucos investigadores, que tinham estado fora e arranjavam forma de terem acesso. Era o início da internet em Portugal e no mundo. Ela não era usada, aliás a rede já existia há uns anos, mas as pessoas associam muito mais a internet às páginas e a iniciar a navegar. E é nesse momento que nascem páginas, que eu começo a trabalhar com a internet.

Quantas páginas existiam na época em Portugal?

Acho que não chegavam a uma dezena. Aliás, eu depois fiz a página do Técnico, que não existia. E as páginas eram indexadas e uma das coisas engraçadas que me lembro é que fiz a página de um organismo de Estado e enviei para o Yahoo, que era um dos primeiros indexadores que existia, e quando enviei um email, o próprio fundador do Yahoo responde-me dizendo: “Que engraçado, a minha mulher é portuguesa”, uma cena completamente fora, que mostra como eram poucas as pessoas que na altura trabalhavam em internet.

A comunicação mediada por computadores existia sobretudo a nível de BBS [um ’bulletin board system’, BBS é um sistema informático, um software, que permite a ligação (conexão) via telefone a um sistema através do seu computador e interagir com ele, tal como hoje se faz com a internet]?



