Joana e Filipe Silva, que vivem em Rodange, contam o que não vai faltar estas férias na zona de Setúbal.

Viver 4 2 min.

As minhas queridas férias em Portugal

Em Portugal "não abdicamos da praia da Comporta e do peixe fresquinho"

Catarina OSÓRIO Os locais, os petiscos, as atividades que não faltam nas férias de verão dos emigrantes em Portugal. Quer contar-nos o que não pode faltar nas suas? Envie-nos uma mensagem por email ou para o Facebook do Contacto.

Pela primeira vez desde que chegaram ao Luxemburgo, a família Silva de Rodange vai toda junta para Portugal este verão. As culpadas: as férias coletivas do marido, Filipe, trabalhador na construção. "Normalmente só vamos uma vez por ano: ou no verão, ou depois do Natal. Para a restauração, onde trabalho, o ideal é ir em janeiro", conta por telefone ao Contacto.

A família chegou ao Grão-Ducado em 2019. Joana trabalha num restaurante em Arlon, na Bélgica, mas o casal vive em Rodange com os dois filhos, de 13 e 5 anos.

A 1 de agosto partem para as tão aguardadas férias em Portugal. Ficam por três semana, mais concretamente em Setúbal e Lisboa, de onde são naturais. "Há três coisas de que não abdico: ir à praia, ver o pôr-do-sol na Serra da Arrábida e o peixe fresquinho", enumera Joana.

Qual o local de férias preferido em Portugal? Qual a melhor praia? Local preferido é Tróia. A melhor praia é a Comporta.

O melhor restaurante e prato gastronómico? O restaurante "Rei do Choco Frito", em Setúbal. O prato favorito é o choco frito.

Vista do pôr-do-sol na Serra da Arrábida. Choco frito, a iguaria preferida de Joana. Em baixo, o casal e os filhos junto à praia. Fotos: Joana Silva Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Vista do pôr-do-sol na Serra da Arrábida. Choco frito, a iguaria preferida de Joana. Em baixo, o casal e os filhos junto à praia. Fotos: Joana Silva

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Que petisco e bebida não dispensa nas férias? Caracóis. Como bebida, aprecio mais um aperitivo, um Moscatel.

O que não pode faltar na mala de viagem? Óculos de sol, protetor solar e a máquina fotográfica.

O que traz sempre de Portugal no regresso a casa? Todas as recordações das férias, os últimos abraços, as saudades são muitas. Trago sempre umas coisas típicas da terra que aqui não há, como as Tortas de Azeitão. Às vezes trago os perceves, quando consigo arranjar.

A sua atividade favorita nas férias? Ir à praia, estar na praia o dia todo, ver o pôr-do-sol, estar com a família.

Com que personalidade pública gostava de comer uns tremoços? Provavelmente o Donald Trump. Gostava de lhe perguntar se mudaria alguma coisa na sua governação para evitar ter perdido as eleições. E se voltasse a ganhar o que poderia fazer de diferente.

Quem mandava para uma ilha deserta? O presidente francês, Emmnuel Macron. Acho que o senhor está a precisar de estar sozinho.

Quer promover a sua terra natal e os petiscos portugueses? Participe no nosso inquérito de verão. Envie-nos uma mensagem para a caixa de mensagens do Facebook do Contacto ou através do email contacto@contacto.lu e entraremos em contacto consigo. Boas férias!

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.