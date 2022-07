Os dois atores, que se conheceram em 2001, na produção do filme 'Gigli', casaram este sábado em Las Vegas.

Em 2022 foi de vez. Vinte anos depois Jennifer Lopez e Ben Affleck dão finalmente o nó

Parece-me uma história de filme, ou não se estivesse a falar de um casal de atores. Mas é mesmo real. Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram-se em Las Vegas, este fim de semana, 20 anos depois de terem assumido um relacionamento, pela primeira vez, e de, ao longo das duas últimas décadas, os seus fãs terem alimentado o sonho de voltar a ver o casal reatar.

Segundo documentos do tribunal divulgados no sábado e confirmados pela AFP no domingo, Benjamin Geza Affleck, 49 anos, casou com Jennifer Lopez, 52 de acordo com a licença de casamento atribuída pelo Condado de Clark, que inclui a cidade de Las Vegas. A cantora e atriz de 52 anos optou por ficar com o apelido do seu marido, e por isso passará a ser conhecida como Jennifer Affleck.

A cantora e atriz, que é também uma mulher de negócios com uma linha de cosméticos e perfumes com o seu nome, anunciou o noivado com o ator em abril deste ano, num vídeo curto.

Jennifer Lopez e Ben Affleck conheceram-se quando protagonizaram o filme 'Gigli', lançado em 2003. Considerado um fracasso, o que é facto é que a produção mostrou a química entre o casal, que começava a destacar-se na carreira na altura.

Em junho de 2002, começaram a circular rumores de que o casamento de Jennifer Lopez tinha terminado - a cantora e atriz era casada à época com o bailarino e coreógrafo Cris Judd - e que a artista estaria num relacionamento com o seu parceiro de filme, Ben Affleck, na vida real.



A relação entre as duas estrelas de Hollywood - apelidada de 'Bennifer' - foi seguida de perto pelos paparazzi e houve casamento marcado para 2003, entretanto adiado, até o casal anunciar a sua separação em 2004.



Sem nunca terem perdido o contacto e a admiração mútua, o casal voltou a causar furor, o ano passado, quando retomou a relação. 'É uma bela história de amor à qual foi dada uma segunda oportunidade", disse a cantora de 'Jenny From The Block' à revista People em fevereiro deste ano.

Segundo as publicações da especialidade, o casal mostrou-se inseparável desde que se voltou a juntar e, de acordo com o site de celebridades TMZ, comprou junto uma casa em Beverly Hills. Em abril foi então conhecida publicamente a intenção de se casarem.

Os dois atores tiveram outros casamentos dos quais tiveram filhos. Jennifer Lopez foi casada com o cantor Marc Anthony, com quem teve gémeos, e Ben Affleck foi casado com a atriz Jennifer Garner, com quem teve três filhos, e de quem se divorciou em 2018, tendo depois entrado num tratamento de reabilitação para os seus problemas de alcoolismo.

No seu casamento com Affleck, Jennifer Lopez usou dois vestidos de noiva, incluindo um que guardou durante sete anos, de um antigo filme seu.

"Conseguimos. O amor é belo. O amor é bondoso. E acontece que o amor é paciente. Vinte anos de paciência", escreveu a cantora na sua newsletter para os fãs, confirmando ter voado para Las Vegas, na véspera, para estar na "fila com outros quatro casais para obter uma licença, todos a fazer a mesma viagem até à capital mundial dos casamentos (...) todos nós a querer a mesma coisa - que o mundo nos reconheça como parceiros e declararmos o nosso amor ao mundo através do antigo e quase universal símbolo do casamento."

