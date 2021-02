A partir do próximo dia 1 de março alguns eletrodomésticos vendidos na União Europeia passam a ter novas etiquetas energéticas.

Eletrodomésticos vão ter novas etiquetas energéticas. Saiba o que muda

Susy MARTINS A partir do próximo dia 1 de março alguns eletrodomésticos vendidos na União Europeia passam a ter novas etiquetas energéticas.

A alteração tem como objetivo tornar mais clara a informação disponível para os consumidores. A nova escola energética vai substituir a anterior - que varia entre a letra A e a G, e já vai poder ser visto em produtos à venda a partir de 1 de março.

Os vendedores terão 14 dias úteis para substituir a antiga etiqueta energética em todos os produtos em questão - máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar roupa, frigoríficos, congeladores, televisões e ecrãs de computador. A nova etiqueta estará também visível em lâmpadas mas, neste caso, apenas aa 1 de setembro de 2021, adianta ainda o Ministério da Economia.

Com a evolução tecnológica dos produtos foram sendo introduzidas as classes A+, A++ e A+++ para identificar os produtos mais eficientes. Mas esta forma de etiquetagem tornou a tarefa mais complicada ao consumidor para diferenciar as diferentes classes energéticas, segundo explica o Ministério da Economia.

Daí as autoridades europeias terem decidido voltar ao antigo sistema, ou seja à escala de A a G, sendo que A representa os produtos mais eficientes e G os menos eficientes, do ponto de vista energético, abandonando os antigos '+' adicionais.

