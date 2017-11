Editorial: Os melhores do mundo

José Campinho - O escândalo despoletado pela utilização do Panteão Nacional para a realização de um jantar de empresários no âmbito da Web Summit veio levantar a questão do aproveitamento ou exploração (depende dos pontos de vista) do património cultural para fins comerciais que nada têm a ver com a sua essência.

Pessoalmente choca-me pouco, desde que seja feito, como julgo ser o caso, de forma transparente e regulamentada. Aliás, se as receitas angariadas reverterem a favor dessas instituições de forma a contribuir para a sua autossustentabilidade, ou, pelo menos, reduzir a dependência dos fundos do Estado para garantir uma manutenção e um funcionamento dignos, até me parece lógico.

O que, no meio desta história toda, me faz confusão é a importância que se deu e continua a dar a tudo que está relacionado com este megaevento. Que o Presidente da República use e abuse do discurso patriótico sempre que se dirige aos portugueses com o objetivo de aumentar a autoestima de um país que, sobretudo nos últimos anos, passou por momentos muito difíceis, ainda compreendo. Mas confesso que não fico muito orgulhoso quando o ouço dizer, em inglês e para toda a gente ouvir, que os portugueses são os maiores do mundo e arredores.

Apesar de ser um apaixonado pelo mundo da tecnologia e fazer parte dos que acham que estamos a viver uma terceira revolução (revolução tecnológica), não me parece que a Web Summit contribua de forma relevante para a evolução do que quer que seja. É um evento, como tantos outros, criado sobretudo para mostrar e debater as inovações ligadas ao setor e para promover o networking entre os profissionais. Ou seja, é sobretudo uma importante operação de marketing. Não me parece que dali saiam ideias revolucionárias e mesmo para a esmagadora maioria das startups que pagaram para ali estar tenho sérias dúvidas em relação ao retorno sobre esse investimento.

Mas enfim, é o que é, e sobretudo tratando-se de novas tecnologias que, como sabemos, têm a capacidade de transformar o mais banal dos acontecimentos em algo viral, não me admira que um evento com esta dimensão tenha a projeção que tem. O que realmente me preocupa quando assisto a discursos como aqueles da inauguração da Web Summit, de exaltação do orgulho nacional, é o exagero, a transição da falta de autoestima para o orgulho desmesurado.

Portugal está na moda, como já esteve a Itália, a França, a Espanha e muitos outros. Agora chegou a nossa vez. Mas não é com discursos, muitas vezes vazios de substância, que o país vai recuperar os anos de atraso que acumulou ao longo de décadas. E quando a moda passar, ainda vamos continuar a ser os melhores do mundo?

