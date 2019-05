Os duques de Sussex anunciaram hoje o nascimento do primeiro filho.

"É um rapaz"! Já nasceu o filho de Meghan e Harry

(Notícia atualizada às 18:10.)

A casa real britânica acaba de anunciar que Meghan Markle e o príncipe Harry foram hoje pais de um menino. O anúncio foi feito nas redes sociais, na conta de Instagram dos duques de Sussex. O filho de ambos, sétimo na linha de sucessão ao trono inglês, nasceu com 3,260 quilogramas e mãe e filho encontram-se bem. Ainda falta saber o nome da criança.



O Palácio de Buckingham informou também que Harry esteve presente no nascimento do filho, o oitavo bisneto da rainha Isabel II. A mãe de Meghan Markle, Dória Ragland, está também ao lado da filha e do neto.



"Estou muito feliz em anunciar que a Meghan e eu tivemos um bebé esta manhã, um bebé muito saudável", afirmou o duque de Sussex, bastante sorridente, à imprensa em Windsor, cidade a cerca de 40 quilómetros a oeste de Londres. "Ambos estamos absolutamente encantados e gratos por todo o amor e apoio de todos. Foi incrível, portanto só queríamos partilhar isso com todos", referiu Harry.



Segundo o Palácio de Buckingham, Markle deu entrada no hospital por volta das 05:30 da madrugada desta segunda-feira. Segundo o jornal inglês The Guardian, o príncipe Harry mostrou-se comovido com o nascimento do primeiro filho do casal: "Foi uma das experiências mais fantásticas que alguma vez poderei ter imaginado. Como uma mulher consegue fazer o que faz está para além do compreensível. Mas estamos os dois muito felizes", afirmou.

Momentos após o anúncio alguns fãs da monarquia britânica concentraram-se nos portões do Palácio de Buckingham, onde foi colocada a placa com a habitual mensagem a anunciar o nascimento de um bebé real. Veja as fotos:

Os duques têm tentado manter a gravidez e o nascimento do filho em secretismo, tendo mesmo afirmado que não iriam fazer a tradicional apresentação do recém-nascido. De acordo com informações do palácio de Kensington, haveria apenas um anúncio oficial, o que tal acabou por acontecer esta segunda-feira. A atriz norte-americana de 37 anos e o príncipe Harry, de 34, casaram a 19 de maio de 2018, no castelo de Windsor, em Berkshire, Inglaterra. Com mais de 600 convidados foi designado como o evento do ano.