Comissão Europeia adotou estratégia para tornar a indústria europeia de drones líder no mundo e fazer destes veículos aéreos não tripulados uma grande forma de mobilidade e serviços em 2030.

É um pássaro, é um avião? Em 2030, céus europeus estarão cheios destes veículos

Telma MIGUEL A Comissão Europeia adotou uma estratégia para tornar a indústria europeia de drones líder no mundo e fazer destes veículos aéreos não tripulados uma grande forma de mobilidade e serviços em 2030. Mas é preciso que os cidadãos adiram.

Começaram como gadgets de brincadeira, e depois conhecemo-los como importante ajuda para filmagens aéreas para a indústria do entretenimento, mas aquilo que estes veículos não tripulados conseguem hoje fazer é muito mais do que isso. Na apresentação da Estratégia 2.0 para criar um mercado de drones de larga escala na Europa, a comissária para os Transportes, Adina Valean, referiu as várias ocasiões em que os drones são usados: “No estreito de Gibraltar para detetar tráfico de droga, para verificar a obediência a leis ambientes em toda a UE, e os drones salvaram pelo menos dez vidas no apoio a operações de busca e salvamento nas montanhas e florestas da Croácia. Os drones também entregam mercearias nos subúrbios de Dublin”.

Mas se isto já é a realidade, o futuro não assim tão longínquo trará novos usos. Desde as entregas de pequenas encomendas ou medicamentos urgentes ou até ao, hoje difícil de imaginar, transporte de passageiros. E isso pode acontecer dentro de dois anos. “Alguns operadores estão a planear chegar de táxi aéreo aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024”, relatou Valean.



As vantagens do uso destes veículos são a diminuição da congestão de tráfego e a produção de menos emissões, e isto sem precisar de infraestruturas caras. Desde 2003, a União Europeia investiu quase 980 milhões de euros no desenvolvimento e uso de drones para aplicações inovadoras. E financiou 320 projetos através dos programas de pesquisa e inovação.

145 mil novos empregos e 14.5 mil milhões de euros

Mas em 2030, estima Adina Valean, “se a nossa estratégia for implementada devidamente, o mercado de drones pode valer 14.5 mil milhões de euros e pode também criar 145 mil novos empregos na UE”. Neste momento, a União Europeia já é um líder mundial em tecnologia de drones, e “há necessidade de regulamentação para usar esta tecnologia em segurança”.

Para o desenvolvimento do mercado e da utilização dos drones em múltiplas funções vai ser preciso “ganhar a confiança dos cidadãos europeus, para todos podermos beneficiar”. Na proposta da Comissão, caberá aos municípios ajudar à aceitação social dos drones e fazer a ligação às pessoas. E igualmente garantir que todas as preocupações com a segurança, privacidade e ruído são consideradas.

Falando do ponto de vista dos Transportes, Adina Valean salientou que “os drones podem ajudar a resolver os desafios de tráfego dos nossos tempos na transição para mobilidade mais eficaz e sustentável”.

As novas regras adotadas hoje fazem parte da Estratégia da Aviação para a Europa, cujos objetivos são manter elevados padrões de segurança e apoiar a competitividade da indústria aeronáutica europeia.

