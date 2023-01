Os pais do Grão-Ducado escolheram nomes curtos para os filhos nascidos no ano passado. Maria é um dos prediletos, mas também há nomes da realeza do Grão-Ducado.

Escolhas de 2022

E os nomes mais populares para bebés no Luxemburgo são...

Glenn SCHWALLER Os pais do Grão-Ducado escolheram nomes curtos para os filhos nascidos no ano passado. Maria é um dos prediletos, mas também há nomes da realeza do Grão-Ducado.

Emma, para as meninas, e Liam, para os meninos. Estes são dois dos nomes mais comuns registados no Luxemburgo em 2022. E, se os pais dos recém-nascidos na capital e em Esch-sur-Alzete fizeram escolhas semelhantes para os seus filhos, já em Ettelbruck as preferências foram diferentes.

​​​​Mia, Olivia e Eva. Estes foram os nomes mais populares para meninas registados na Cidade do Luxemburgo, em 2022. Já entre os rapazes, as maiores preferências recaíram em Leo, Gabriel, Noah e Liam, de acordo com o município.



A situação é semelhante em Esch-sur-Alzette. Em 2022, os nomes Emma e Mia lideraram os registos de nascimentos. Mas não só. Rose foi outro dos nomes preferidos pelos pais. Entre os meninos, Lucas foi o mais escolhido, seguido de Liam e Gabriel.

Contudo, parece haver diferenças regionais, como se comprova em Ettelbruck. Aqui, os nomes mais comuns foram Maria, Laura e Amélie, enquanto para os rapazes os pais elegeram Charel, Liam e Leo como os preferidos, indicou o registo civil da cidade.

A tendência para escolher nomes curtos, com poucas sílabas, já vem de anos anteriores. Noutros casos, há nomes que antigamente também lideravam as preferências e regressaram em 2022.

Tal como os príncipes

É especialmente impressionante notar que Liam é um nome muito comum em todo o país. Podemos supor que foi o príncipe Liam, filho do príncipe Felix e da princesa Claire, quem deu notoriedade ao nome. O mesmo se poderá dizer para Noah e Gabriel, também bastante populares, e que foram os escolhidos pelo príncipe Louis e Tessy Antony-de Nassau Floessel para os seus dois filhos.

Há também uma certa consistência nos nomes femininos nos últimos anos. Assim, Emma está há vários anos no top dos mais populares no Luxemburgo. Também Mia liderou as escolhas dos residentes no Luxemburgo vários anos.

Nem todos os nomes são permitidos



No país, as crianças são, em princípio, registadas na cidade do Luxemburgo, Esch ou Ettelbruck, porque as quatro maternidades do Grão-Ducado estão situadas nestas cidades, e a lei prevê que todos os recém-nascidos devem ser registados no município onde nasceram.

A escolha do nome próprio de um filho é uma grande responsabilidade para os pais, dado que esse será o nome para toda a vida. Mas, por isso mesmo, é uma escolha que está sujeita a certas limitações.

Isso mesmo está explicado no site do Guichet.lu, onde se avisa que não é permitido escolher um nome próprio que possa prejudicar o bem-estar da criança. Propostas inventadas, disparatadas ou mesmo discriminatórias podem, portanto, ser recusadas nos registos civis. Por outro lado, os primeiros nomes devem corresponder ao sexo da criança em questão.

A escolha do apelido

Além da escolha do nome próprio, os pais podem decidir ainda qual o apelido que constará no sobrenome, se o do pai ou da mãe. Até 2006, aos recém-nascidos era-lhes atribuido automaticamente o sobrenome do pai. Desde então, a prole pode ganhar o sobrenome do pai ou o da mãe. No entanto, o nome de família escolhido para o primeiro filho passa a aplicar-se a todos os outros filhos do casal.

A situação torna-se mais complicada quando os pais não concordam com o sobrenome a dar ao filho. A criança então recebe o primeiro sobrenome do pai e o primeiro sobrenome da mãe. A ordem de atribuição dos apelidos é decidida por sorteio.

Este artigo foi originalmente publicado no Luxembourg Wort e adaptado por Paula Santos Ferreira para o Contacto.

