Dorme mal? Pode estar a cometer este erro

Tem insónias? Passa noites em branco e já não sabe o que fazer para regular o sono? Mike Dilkes, cirurgião britânico especialista em roncopatia e apneia do sono, tem dicas simples que podem fazer toda a diferença.

O otorrinolaringologista, que se tem dedicado ao estudo das patologias que afetam os ouvidos, nariz e garganta, defende que a "higiene do sono" deve ser uma prioridade. Este é um conceito usado pelos especialistas para designar comportamentos a adotar para melhorar a qualidade do sono.

Mike Dilkes sugere então que use o quarto unicamente para dormir, evitando trabalhar ou ver televisão nesta divisão da casa. "Se for para a cama num quarto com televisões e computadores, por exemplo, não vai dormir tão bem quanto se o quarto estivesse livre dessas distrações", defende o médico, que já foi consultor do NHS, em declarações ao Independent.

Em causa está o facto de as luzes e sons dos dispositivos eletrónicos fazerem com que fique mais desperto. A comunidade científica internacional tem-se dedicado a analisar este tema e são vários os estudos que relatam uma relação entre a luminosidade destes equipamentos e qualidade de sono.

O cérebro interpreta a luz como um estímulo para ficar acordado. Na prática, a luminosidade impede a produção de melatonina, conhecida como a hormona do sono, mantendo-o acordado durante mais tempo.

Além disso, Mike Dilkes aconselha-o a manter o quarto "limpo e arrumado" e que limite o tempo em que lá está. "Descobri que não viver metade da vida no quarto e usá-lo apenas para dormir pode ser uma grande ajuda", acrescenta.

