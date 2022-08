O canadiano Zachery Dereniowski quis agradecer o gesto de bondade de Maria do Carmo e da filha de o deixarem comer sem pagar. Veja o vídeo.

Dona de restaurante no Algarve é surpreendida com gorjeta de 500 euros

O canadiano Zachery Dereniowski quis agradecer o gesto de bondade de Maria do Carmo e da filha de o deixarem comer sem pagar. Veja o vídeo.

A dona de um restaurante no Algarve foi surpreendida com uma gorjeta de 500 euros de um cliente, que inicialmente tinha fingido ter perdido a carteira ou ter sido roubado.

O insólito episódio aconteceu no restaurante Casa de Pasto do Carmo, em Faro, e foi divulgado na semana passada num vídeo na página de Instagram de Zachery Dereniowski.

O canadiano de 29 anos foi o autor da gorjeta e a sua atitude não inédita, já que costuma partilhar vídeos com gestos semelhantes na sua rede social, onde soma quase dois milhões de seguidores e onde procura mostrar atitudes que mostram a importância da bondade e da generosidade.

No vídeo com a sua passagem pelo restaurante algarvio, Dereniowski fingiu ter perdido a carteira e não ter dinheiro para pagar a refeição, mas a filha da dona do estabelecimento, não o deixou ficar de barriga vazia. Trouxe a ementa e disse que não havia problema e que pagaria noutro dia. O canadiano pediu para a a filha da dona do restaurante chamar a mãe; Maria do Carmo, e acabou não só por pagar a refeição, no valor de 12,50 euros, como dar-lhe muito mais que isso, oferecendo-lhe 500 euros no total, como forma de agradecer o facto de o terem servido mesmo pensando que ele não poderia pagar.

Maria do Carmo, que geria o restaurante com o marido, não queria acreditar e chegou mesmo a recusar a oferta. "Não pode ser, meu amor!"

Segundo contou à revista NiT, Nádia Sousa, a filha da proprietária, Zachery Dereniowski explicou-lhe que aquele era o seu trabalho: receber dinheiro para viajar pelo mundo enquanto ajudava as pessoas, com a ajuda de donativos dos fãs.

Mas a confiança nos clientes é uma marca do estabelecimento. “O nosso restaurante é rústico e fica no meio do campo. Nós não temos pagamento automático e o multibanco mais perto fica a dez minutos daqui (...) Nós temos MBWay e PayPal mas muitos não têm estas formas de pagamento, então quase todos os dias acontece deixarmos as pessoas pagar no dia seguinte, por exemplo, ou noutra altura”, contou Nádia Sousa à revista digital, acrescentando que muitas vezes chegam ao restaurante de manhã e têm "um envelope debaixo da porta com o dinheiro”.









