A Meca da gastronomia belga e luxemburguesa premiou na segunda-feira os melhores restaurantes na Bélgica e no Luxemburgo. Um olhar sobre as melhores "pepitas" honradas pelo famoso guia culinário.

Dois novos restaurantes com estrelas Michelin no Luxemburgo

Simon Laurent MARTIN A Meca da gastronomia belga e luxemburguesa premiou na segunda-feira os melhores restaurantes na Bélgica e no Luxemburgo. Um olhar sobre as melhores "pepitas" honradas pelo famoso guia culinário.

O evento é obrigatório para qualquer chef que se preze. A apresentação tradicional do Guia Michelin Bélgica e Luxemburgo 2022 teve lugar esta segunda-feira. Com um total de 841 restaurantes, incluindo 141 restaurantes já com estrelas Michelin, e 147 restaurantes Bib Gourmand, esta nova edição destaca-se pelo impressionante número de novos restaurantes distinguidos, de acordo com os responsáveis.

"Com um novo restaurante de três estrelas, três novos restaurantes de duas estrelas, 16 novos restaurantes de uma estrela, um novo restaurante de estrela verde Michelin e 24 novos restaurantes Bib Gourmand, a edição belga e luxemburguesa do guia Michelin ilustra a excelência da gastronomia de grande talento", anuncia o guia.

No que diz respeito à indústria hoteleira e de catering do Luxemburgo, dois novos restaurantes fizeram a sua entrada no prestigioso guia. Ryôdô, localizado na capital, foi galardoado com a sua primeira estrela.

No Luxemburgo, o dono do restaurante serve cozinha japonesa. Foto: Gerry Huberty

"Ryôdô traz a respeitosa tradição japonesa para a periferia do Luxemburgo. A decoração brilhante com mobiliário de madeira clara dá-lhe um aspecto minimalista. O serviço extremamente cordial, nomeadamente por senhoras em quimono, cria uma atmosfera propícia a saborear a tradição", observa o guia. O Chefe Ryodo Kajiwara já tinha sido eleito "Chef do Ano 2022".

O restaurante La Villa de Camille et Julien é a segunda nova estrela no Grão-Ducado. "O chefe Julien Lucas e a sua equipa criam uma cozinha classicamente inspirada em França, centrada em torno de belos produtos locais. A sumptuosa Villa de Camille Tardif e Julien Lucas é uma verdadeira ode aos melhores produtos franceses. Vieiras e lagostas da Bretanha, espargos da Provença, borrego de Quercy... Aqui só têm lugar os melhores produtos ".

No total, sete estabelecimentos luxemburgueses foram premiados com uma estrela Michelin. Para além dos dois novos locais acima mencionados, os restaurantes "La Distillerie" em Bourglinster, "Léa Linster" em Frisange, "Mosconi" no Luxemburgo, "Fani" em Roeser, e "Guillou Campagne" em Schouweiler conseguiram todos manter a sua estrela.

"Ma Langue Sourit", o mais belo restaurante do Grão-Ducado

Mas o mais belo restaurante do Luxemburgo, de acordo com o guia Michelin, é sem dúvida "Ma Langue Sourit" em Moutfort (Contern). O restaurante do chefe Cyril Molard's é o único restaurante no Luxemburgo a ter sido premiado com duas estrelas.

"No seu restaurante íntimo e moderno, nada foi deixado ao acaso. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado. Os acompanhamentos criativos realçam os sabores de produtos excepcionais. O chef energiza os seus pratos com uma dose subtil de acidez", explica o guia, muito elogioso com o chef.

Entre as surpresas, podemos destacar a perda da estrela por parte do restaurante "Clairefontaine", localizado na capital. Esta foi uma decepção cruel para o estabelecimento, que lamentou a perda nas redes sociais assim como a falta de explicação do guia relativamente à decisão. "É, portanto, com grande consternação que o guia decidiu não incluir o nosso restaurante no guia [depois] de mais de 21 anos. Estamos a entrar numa nova era", comunicou o restaurante dirigido pelo chef Arnaud Magnier.

"Quando esta notícia é anunciada, a primeira reação é repensar furiosamente no porquê (...) Depois, quando se pensa nisso, percebe-se que não vale a pena justificar o inexplicável. Desde o início da "nossa" Clairefontaine, os nossos valores permanecem os mesmos e são a razão do sucesso da nossa empresa (...) Vamos, portanto, continuar a escrever a história do Clairefontaine com ainda mais motivação, enquanto continuamos a lutar pela excelência em todas as nossas áreas", acrescenta o estabelecimento.

Nenhuma alteração na classificação "Bib gourmand"

Durante muitos anos, o Bib Gourmand tem sido o embaixador de restaurantes onde a relação entre preço, qualidade e prazer é excelente, qualquer que seja o tipo de cozinha. No Luxemburgo, o guia decidiu destacar oito restaurantes diferentes: "Parc Le'h" (Dudelange), "Dahm" (Erpeldange), "K Restaurant" (Huldange), "Brasserie des Jardins" (Luxemburgo), "La Cantine du Châtelet" (Luxemburgo), "Kamakura" (Luxemburgo), "Bonifas" (Nospelt), "Bistronomie" (Strassen).

Aqui estão os novos restaurantes do "Bib Gourmand" Foto: Guia Michelin

