Diário de bordo

Do Luxemburgo a Portugal de motorizada. Dia 3 - Imprevisto a caminho de Bordéus

Tiago RODRIGUES No terceiro dia da viagem de motorizada do Luxemburgo até Portugal, os cinco amigos portugueses tiveram um imprevisto durante o percurso até Bordéus.

Mais um dia, mais uma aventura no diário de bordo do grupo de portugueses que está a caminho de Portugal de motorizada. "Bom dia, bom dia, bom dia!", começa por dizer Diogo Castro, no novo vídeo do seu canal de YouTube, com o resumo de segunda-feira, o terceiro dia da viagem. "Mais um dia para fazer uns quilómetros. O nosso objetivo de hoje é sem objetivo. É rodar até não poder mais", afirma, entre risos, enquanto mostra os companheiros José Mota, o filho António, Manuel e Jorge, e as suas motas.

Os aventureiros começaram o dia numa pequena vila em França - que não identificam, mas nas imagens é possível ver que estão junto ao Rio Cher. Um pouco mais à frente, são obrigados a parar devido a um problema numa das motas. "Só para dizer que nem tudo é fácil. É por isso que se chama uma aventura, não é uma viagem", brinca Diogo, enquanto mostra os amigos a reparar a mota laranja de Jorge, na localidade de Chemin de la Riffaudière, na comuna de Châteauvieux.

Mais à frente, depois de resolvido o problema, o autor do canal volta a mostrar o caminho na estrada. "O problema foi fácil de resolver, estava a entrar água dentro do pistão. Voltamos outra vez à estrada e continuaremos, se Deus quiser". Pouco depois, quando passam no meio de outra localidade, Diogo comenta: "Esta zona faz-me lembrar as casas em Portugal. Ruas estreitinhas, faz-me mesmo lembrar Portugal".

"A esperança é a última a morrer"

A certa altura, decidem parar numa balança para veículos e pesar as suas motas. "100 quilos!", grita Diogo quando António para a sua motorizada na plataforma. "120 quilos!", volta a exclamar, quando pesa a sua. E, depois, novo problema. "Agora estamos a passar um mau momento, mas as coisas estão a começar a compor-se. A mota do nosso amigo Jorge teve um problema com o cilindro. Agora passou de uma XF Super a uma XF normal", brinca o autor do vídeo, enquanto os colegas tentam resolver o imprevisto.

"A aventura é mesmo assim!", insiste Diogo. O problema era a passagem de água para o pistão, então trocaram para um cilindro a ar que tinham de reserva. "A mota já trabalha. Agora é só arrumar e bora outra vez para a estrada. A esperança é a última a morrer". Resolvido o imprevisto, lá voltou o grupo para o asfalto. "Só queremos estrada agora! Hoje foi uma jornada difícil, mas não há nada que não seja resolvido. Vamos ver se daqui para a frente nos aparece algum obstáculo. Só Deus é que sabe".

Já ao final do dia, Diogo mostra o grupo com as motas estacionadas em frente ao local onde iam dormir. "Mais um dia, mais uma temporada. Estamos num hotel no meio de França", dizia, ao ser interrompido por António, que o corrige: "Não é a meio, é abaixo de França". O objetivo era chegar a Bordéus, mas devido ao imprevisto, não conseguiram. "Acho que a partir de agora vai correr melhor. Até amanhã pessoal", despede-se o autor do canal, prometendo um novo vídeo sobre o quarto dia da aventura.

