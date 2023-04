No segundo dia da viagem de motorizada do Luxemburgo até Portugal, o grupo de amigos portugueses fez o percurso de Paris até Orleães. Lá, os cinco aventureiros despediram-se dos restantes e seguiram caminho em direção a Espanha.

Do Luxemburgo a Portugal de motorizada. Dia 2 - Despedida em Orleães

Tiago RODRIGUES

No fim do primeiro dia de viagem, Diogo Castro, José Mota e o filho António ficaram hospedados na casa de um amigo em Paris. Houve uma mudança de planos, porque que o objetivo era chegar a Orleães. Pelas 8h de domingo, já os três aventureiros estavam acordados. Num novo vídeo publicado no seu canal de YouTube, Diogo aparece na garagem daquela casa, que já tinha prometido mostrar no fim do vídeo anterior.

"Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, no segundo dia da viagem. Vou-vos mostrar a coleção do nosso amigo Jorge, de Paris. Vou começar já por esta máquina, olhem para isto", diz o autor do canal, enquanto mostra várias motorizadas dentro da garagem. Uma das motas é a Kreidler cor de laranja do amigo Manuel, que era para ter partido do Luxemburgo com os outros, mas que devido a motivos pessoais só se juntou mais tarde.

Diogo mostra também José e António a arranjar uma das motorizadas. "São oito horas aqui, o pessoal ainda está todo na cama", brinca, enquanto continua a andar pela garagem: "Olhem para isto! Mas que grande coleção! É preciso ter gosto. Tudo restaurado ao pormenor. Impressionante." Depois da visita guiada, o português lembra-se que está na hora de se fazer à estrada. "Vamos ver se acordamos o pessoal para seguir viagem".

O grupo está pronto a arrancar. Os cinco motoqueiros - Diogo, José, António, Manuel e Jorge - serão acompanhados por mais dois amigos no percurso de Paris até Orleães, mais uma carrinha de apoio que leva o farnel. "Estamos a despedir-nos de Paris. Há aqui pessoal que nos vai acompanhar até Orleães. Temos uma etapa de cerca de 120 quilómetros. O tempo hoje está melhor, mas um pouco nublado", afirma o autor do vídeo.

Pelo caminho, decidem parar as motas à beira da estrada. "Fizemos uma pausazinha no meio do nada. Só vejo eólicas e grelos. É campos e campos de grelos", diz Diogo, entre risos. Mostra a marmita dentro da carrinha, enquanto os outros vão comendo antes de retomar a viagem. Mais tarde, volta a filmar-se já em Orleães. Despedem-se dos amigos de Paris que os acompanharam e agradecem a ajuda e a estadia. Os cinco preparam-se para a nova partida. "É só estrada agora!"

Jorge vai comandando o grupo na frente, enquanto atravessam a cidade de Orleães. "Agora sim, sem a carrinha do lanche, sem os dois amigos de Paris. Agora estamos os cinco. Só nós e as motas. Vamos descer o máximo que pudermos", relata Diogo, admitindo que já estão bastante atrasados. "Não estava programado ficar em Paris e saímos bastante tarde. Mas é normal, porque falamos com as pessoas e tiramos boas fotografias aqui e acolá. E o tempo passa".

Já ao anoitecer, Diogo decide terminar o vídeo. "Mais um dia que chega ao fim. Não temos feito muitos quilómetros por dia. Estamos a 800 metros do hotel. Vamos ver se amanhã conseguimos sair mais cedo e tentar fazer mais quilómetros". Ainda ficaram em França, a meio do caminho até Portugal.

Percurso do segundo dia de viagem, de Paris até Orleães. Esta segunda-feira, chegaram a Martizay.

Esta segunda-feira, continuaram a aventura em direção a Espanha, mas tiveram um problema numa das motas. "Estamos a tentar resolver. Mas não está fácil. Estamos bastante atrasados", desabafou Diogo. Estavam na comuna francesa de Martizay, a cerca de 530 quilómetros da fronteira espanhola. Mas, como eles dizem, "já não falta tudo".

