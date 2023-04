Depois ter terem percorrido cerca de 2 mil quilómetros, os cinco amigos portugueses chegaram a casa.

Viver 3 1

Diário de bordo

Do Luxemburgo a Portugal de mota. Dia 7 - A chegada

Filipa MATIAS PEREIRA Terminou a aventura de cinco portugueses que viajaram do Luxemburgo a Portugal de motorizada. Em sete dias percorram cerca de 2 mil quilómetros.

Sete dias depois de terem saído do Luxemburgo, os cinco portugueses chegaram finalmente a casa. No diário de bordo, guardam cerca de 2 mil quilómetros percorridos de motorizada e a memória de uma aventura inesquecível. Os motards chegaram à Póvoa de Lanhoso na passada sexta-feira e foram brindados com uma receção especial.

A aventura começou no dia 1 de abril com a saída de Pétange, no Luxemburgo, e foi documentada em vídeo por Diogo, autor de um canal no YouTube. No último episódio, o jovem português narrou a etapa final, que começou bem cedo, no Vimioso, uma vila raiana portuguesa localizada na região de Trás-os-Montes.

"Estamos a caminho da Póvoa de Lanhoso", começou por dizer o autor do canal, indicando que dois amigos não os iriam acompanhar no restante percurso. Estes elementos do grupo seguiram viagem para Sabrosa, de onde são naturais.

Diogo e os amigos fizeram-se então à estrada e foram contemplando as paisagens lusitanas. "Vê-se mesmo que estamos em Portugal, até parece que não custa andar de mota aqui", destacou, sem esconder a nostalgia por estar de volta ao seu país.

Já cansados da longa viagem, os portugueses tiveram direito a um apoio especial. Em Mirandela, alguns amigos motards juntaram-se a estes aventureiros, acompanhando-os nos últimos quilómetros de viagem. "Vieram de propósito. O senhor José foi de França para Portugal, pegou na mota e veio ter connosco. Isto é um homem de guerra", brincou Diogo.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Foto: DCD Vlogger

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: DCD Vlogger Foto: DCD Vlogger Foto: DCD Vlogger

O grupo seguiu viagem rumo a Chaves, onde tinha planeado almoçar e saborear a típica gastronomia portuguesa. "Estamos prestes a chegar a Chaves, é por ali que vamos almoçar e de seguida vamos pela Estrada Nacional (EN) 103, em direção à Póvoa de Lanhoso".

Do Luxemburgo a Portugal de mota. Dia 6 - A etapa mais dura Os cinco amigos portugueses percorreram cerca de 500 quilómetros no sexto dia de viagem. E chegaram finalmente a solo português.

Depois do almoço por terras flavienses, juntaram-se ao grupo mais alguns amigos motociclistas, "mais camaradas", como lhes chamou Diogo.

Cerca de 100 quilómetros depois, os motards chegaram finalmente ao destino e foram recebidos com palmas.

No vídeo, Diogo não escondeu a emoção e o contentamento por estar de regresso à sua terra e aproveitou para deixar uma palavra de agradecimento aos seguidores: "Obrigado aos que assistiram a esta aventura".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.