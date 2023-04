Os cinco amigos portugueses percorreram cerca de 500 quilómetros no sexto dia de viagem. E chegaram finalmente a solo português.

Do Luxemburgo a Portugal de mota. Dia 6 - A etapa mais dura

Os cinco amigos portugueses que saíram do Luxemburgo de motorizada já chegaram a terras lusitanas. A passada quinta-feira foi o sexto dia de estrada destes aventureiros e foi também a "etapa mais dura", como reconheceu Diogo Castro, no vídeo publicado este sábado no seu canal de YouTube.

Os motociclistas pernoitaram numa pitoresca vila espanhola que despertou em Diogo lembranças de Portugal. "Esta é uma vila que me faz lembrar Guimarães", apontou à saída do hotel.

Este grupo de portugueses tinha pela frente um longo dia, já que o objetivo era chegar a Portugal e, para tal, teria de percorrer cerca de 500 quilómetros. Os motards fizeram-se então à estrada e estavam cientes da difícil jornada, que começava pela travessia de uma montanha. "Disseram-nos que a estrada é em efeito de copra e que vamos subir a uma altitude de 900 metros", detalhou o autor do canal.

À medida que subiam a montanha, Diogo foi narrando o percurso com o bom humor que o caracteriza: "mais uma curvinha", disse em jeito de brincadeira. Depois de uma sequência de curvas e contracurvas, os cinco amigos fizeram uma breve pausa para descansar e apreciar a paisagem.

E como 'depois da tempestade vem a bonança', os motociclistas chegaram finalmente a uma parte do trajeto menos exigente. Depois das curvas e da altitude acentuada, os aventureiros encontraram retas ladeadas por extensos campos verdejantes. "Estamos a 380 quilómetros de Sabrosa (vila portuguesa localizada na sub-região do Douro)", revelou Diogo, fazendo o ponto da situação.

A viagem já ia longa quando os portugueses decidiram parar para jantar e degustar a gastronomia espanhola, desta vez no restaurante Bacalao. E esta foi, na verdade, uma refeição especial. Era o aniversário de Manuel, um dos cinco amigos, que fez questão de pagar o jantar.

Com os níveis de energia repostos, era tempo de o grupo seguir viagem. "Vamos a mais uma etapa até Portugal. Vamos andar um bocadinho de noite, temos de ser duros", disse o português, não se deixando vencer pelo cansaço.

"Estamos em Portugal"

As imagens que a câmara de Diogo ia captando mostravam que noite cerrada. A visibilidade era reduzida e a estrada era iluminada apenas pela luz ténue das motorizadas.

Apesar das adversidades, este grupo resiliente seguiu caminho, movido pelo desejo de pisar solo português. "Estamos em Portugal, já entrámos em Portugal", celebrou Diogo efusivamente. "Fizemos cerca de 500 quilómetros e estamos em direção ao hotel", concluiu.

Inicialmente, este grupo de amigos tinha planeado terminar a viagem na quinta-feira, mas algumas peripécias - que o Contacto foi acompanhando - atrasaram o percurso. O final desta aventura está, por isso, agendado para o sétimo dia de viagem.

