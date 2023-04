Os cinco amigos portugueses estão quase a chegar ao desejado destino: Portugal.

Diário de bordo

Do Luxemburgo a Portugal de mota. Dia 5 - Portugal à vista

Filipa MATIAS PEREIRA No terceiro dia da viagem de motorizada do Luxemburgo até Portugal, os cinco amigos portugueses atravessaram Espanha e já preparam a chegada ao destino.

O grupo de portugueses que está a caminho de Portugal de motorizada leva já cinco dias no diário de bordo. Quase uma semana "a armar e a desarmar a barraca", começa por dizer em jeito de brincadeira Diogo Castro, no novo vídeo que publicou no seu canal de YouTube para documentar mais um dia de viagem. Diogo e os companheiros José Mota, o filho António, Manuel e Jorge, passaram o dia de quarta-feira a atravessar Espanha, preparando a tão desejada chegada a Portugal.

Depois de terem passado a noite num albergue, os portugueses madrugaram para se fazerem à estrada e não se deixaram intimidar pelo frio. "Está um grau", disse Diogo, acrescentando que ainda faltavam "150 quilómetros para chegarem à fronteira entre França e Espanha. Se a viagem correr como ontem, corre bem".

Sem mais demoras, os aventureiros fizeram-se à estrada, enquanto iam aproveitando para contemplar a paisagem. A certo momento, sem identificar a local exato onde se encontravam, Diogo recordou com nostalgia os momentos em que fez este mesmo percurso, mas de carro. "Quantas vezes passei por esta autoestrada de carro e jamais pensaria que um dia estaria aqui ao lado, na nacional, com a minha XS", sublinha.

O grupo de portugueses já levava mais de 100 quilómetros percorridos neste quinto dia quando chegou a Baiona, uma comuna francesa no sul de França perto da fronteira com Espanha. Não resistiram: "Paramos junto à placa de Baiona para tirar uma foto. Estamos quase quase a entrar em Espanha", antecipou.

Para o almoço, os motoqueiros pararam num restaurante espanhol onde tiveram oportunidade de tirar vinho diretamente da pipa. "Aqui em Espanha é que se vive bem", brincaram.

"O dia foi bom"

Depois do almoço, foi hora do grupo de aventureiros voltar à estrada porque ainda havia muitos quilómetros para percorrer.

A viagem continuou pela nacional, sempre ladeados pelo mar, e Diogo não escondeu o deslumbramento. "Adoro o mar, é tão azul", relatou.

Com o bom humor que o caracteriza, o autor do canal foi incentivando os colegas. "Dá-lhe Zé, até se entorta", brincou enquanto aceleraram pelo alcatrão.

A determinado momento, um dos elementos do grupo deu sinal aos restantes para parar na berma e esticar as pernas. O local onde estavam não era identificável pelas imagens, mas pela sinalização percebia-se que estavam em direção a Bilbao, no norte de Espanha.

Eis que a noite caiu e estes guerreiros pararam finalmente para pernoitar, ainda em Espanha. "O hotel foi reservado por dois espanhóis que ligaram para aqui e reservaram", disse em jeito de agradecimento pela amabilidade.

Hoje o dia foi bom, 360 km percorridos", resumiu Diogo, esperando que o dia 6 fosse igualmente produtivo.

