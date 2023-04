O quarto dia da viagem dos portugueses que vão do Luxemburgo até Portugal de motorizada ficou marcado pela chegada à fronteira de Espanha, depois de terem atravessado toda a França.

Diário de bordo

Do Luxemburgo a Portugal de mota. Dia 4 - Na fronteira de Espanha

O quarto dia da viagem dos portugueses que vão do Luxemburgo até Portugal de motorizada ficou marcado pela chegada à fronteira de Espanha, depois de terem atravessado toda a França.

Após três dias de tempo nublado, os cinco portugueses que estão a fazer a viagem de motorizada entre o Luxemburgo e Portugal foram, finalmente, brindados com um céu límpido no arranque de mais um dia de aventuras. "Hoje é o primeiro dia em que encontramos o sol", começa por dizer Diogo Castro no novo vídeo do seu canal de YouTube, em que resume o quarto dia do percurso.

À saída do hotel, ladeado pelos companheiros de viagem José Mota, o filho António, Manuel e Jorge, o português demonstra a boa disposição do costume. "Vamos lá fazer mais uns quilómetros. Tentar", afirma, em alusão ao imprevisto do dia anterior, em que a viagem foi interrompida por um problema numa das motas, que foi entretanto resolvido.

Depois de alguns quilómetros entre zonas industriais e estradas enquadradas por árvores, o grupo faz uma das várias pausas necessárias para garantir que tudo está em condições irrepreensíveis para seguir viagem. Neste caso, foi preciso untar óleo na camisa de uma das motorizadas.

Mais à frente, param para almoçar num restaurante chamado Le Bifana, que desde logo denuncia o destaque dado à gastronomia portuguesa na sua ementa. Arroz de cabidela e feijoada à transmontana são algumas das opções no menu do estabelecimento, que oferece cozinha franco-portuguesa.

Um dia marcado pela hospitalidade portuguesa

Ainda antes de sair de Bordéus, o grupo de amigos foi presenteado com a hospitalidade portuguesa. Carolina Antunes, uma conterrânea de Diogo, natural da Póvoa de Lanhoso, recebeu os aventureiros em casa para comer e beber qualquer coisa antes de voltarem a fazer-se à estrada. "Os portugueses são um povo cinco estrelas", orgulha-se o autor do canal.

Mais adiante, Diogo mostra a paisagem de videiras de Bordéus, famosa região vinícola francesa. Não muito longe dali, há "uns bons quilómetros" de estrada onde a vegetação está queimada de ambos os lados devido aos grandes incêndios florestais que assolaram França no ano passado.

O ponto alto deste capítulo da viagem é o momento em que o céu se pinta com os tons amarelados e alaranjados que anunciam o final do dia. "Não há nada melhor do que andar de mota e ter o por do sol ao nosso lado", declara Diogo.

O grupo de aventureiros chega ao seu próximo poiso já de noite, uma vez que a ideia é aproveitar o tempo de viagem ao máximo. Já estão na fronteira com Espanha, mas ainda há muito alcatrão a rasgar.

