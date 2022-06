DJ Chu. O cabo-verdiano que traz a "boa vibe" ao Luxemburgo

Emerson Rodrigues é dos DJ mais famosos e premiados do Grão-Ducado. A história do encantador das pistas de dança que também é educador numa creche em Esch.

DJ Chu foi eleito o melhor DJ generalista do Luxemburgo 2022. Quer seja na 'world music', no quizomba, na música cabo-verdiana ou lusófona, os troféus sucedem-se. O mais importante é transmitir alegria ao seu público.

1 Da 'world music' à quizomba Copiar o link António Pires

As mornas e coladeiras estão-lhe no sangue, herança dos seus pais, de Cesária Évora e da sua terra natal, São Vicente, em Cabo Verde. Mas também ama o quizomba ou o zouk. A estas sonoridades, que colam os corpos num só, Emerson Rodrigues, de 34 anos, entrelaça a world music na sua mesa de DJ e lança-as para a pista de dança no Luxemburgo.

Os sentidos despertam de imediato, a alegria solta-se e todos se deixam levar enfeitiçados pelas batidas sonoras. É sempre assim. No Grão-Ducado, onde reside há vinte anos, o feitiço de DJ Chu traz felicidade às noites dançantes e enche casas. Os prémios sucessivos ao longo dos últimos cinco anos comprovam a magia nas mãos de Chu, como lhe chamavam em criança em São Vicente, algo que deciciu perpetuar no nome artístico. DJ Chu foi eleito o melhor DJ generalista da noite luxemburguesa este ano, galardão entregue em maio nos Luxembourg Nightlife Awards (LNA).

O troféu juntou-se agora na prateleira da casa de Emerson Rodrigues aos prémios anteriores recebidos no Luxemburgo e em Cabo Verde: DJ Kizomba DJCVA, em 2019, DJ Generalista (2º lugar) LNA, em 2018, DJ Caboverdiano, CVA, em 2017, e DJ Lusophone do Luxemburgo, em 2016.

António Pires

Domingo passado foi noite de grande celebração: 15 anos de carreira, entre amigos, recordados na mesa de mistura e casa lotada no The Loft Club do Luxemburgo. De frente para a enchente, “olhos nos olhos”, dedos ágeis nos botões de som e mistura de faixas, o cabo-verdiano ia impondo o ritmo e envolvendo o público na festa feita para eles e com eles. No momento do anúncio dos 15 anos de carreira, Emerson Rodrigues, ao comando da música, foi presenteado com o público a acender confetes de “fogo de artifício” iluminando a discoteca numa enorme homenagem.

“Não tenho palavras para descrever. Não há troféu, nem títulos comparáveis, ao carinho e amor que senti do público” na noite desta celebração, confessa o DJ na manhã seguinte, ainda de coração cheio.

Qual o segredo do seu sucesso? “Acho que tem também a ver com a minha humidade, sou muito humilde e aberto com o meu público, não me escondo, estou sempre de frente para eles, sem artefactos e sempre com o objetivo de transmitir muita emoção, boa onda, boa vibe”, Emerson Rodrigues que é um dos DJs mais famosos do Luxemburgo.

Foto: António Pires

A “boa vibe” está muito ligada a Cabo Verde, às suas origens e à cultura e gentes do seu arquipélago, como reconhece. “Todos os prémios que ganhei não são meus, são do meu público, devo-os a ele que sempre me deu força e vontade de avançar. E nunca paro de agradecer”, confessa o “Deejay Chu” nas vésperas da grande celebração, no sossego da sua casa, no Luxemburgo, onde vive com a sua mulher e a sua filha Emelie Joyce, de 12 anos.

“Temos uma tradição na família, cujos nomes começam com EJ. Quando estávamos a escolher o nome da nossa filha, eu escolhi Emelie e a minha mulher seguia uma novela com uma personagem chamada Joyce, nome que adorou. E assim ficou Emelie Joyce”.

Os convites para atuar surgem cada vez mais também da sua terra natal, de Portugal e de outros países. O Luxemburgo é o “segundo país”, onde ama viver, mas sempre que pode viaja até Cabo Verde, que lhe continua a encher o coração.



2 Coração em Cabo Verde Copiar o link D.R:

Há duas semanas foi atuar à ilha do Sal e levou a família, para umas miniférias. O mar, os cheiros e a gastronomia do seu país enchem-lhe a alma e impelem-no sempre a voltar.“Ai a cachupa, feijoada, os búzios ou a lagosta”, suspira Emerson e rindo conta que as férias proporcionaram uns quilos a mais que no regresso teve de resolver.

“Como DJ a imagem é importante, e eu aproveito o meu cuidado com a alimentação e o exercício físico para transmitir esses conselhos ao meu público nas redes sociais. Para que se sintam bem física e mentalmente, pois a autoestima é também essencial”, conta o DJ, que é muito ativo nas redes sociais. No instagram tem mais de 15 mil seguidores, onde frequentemente publica mensagens inspiradoras, de bem-estar mental.

As mais recentes são de paisagens da Ilha do Sal, onde o azul do mar é único. “Sempre que posso promovo a minha terra e há cada vez mais gente no Luxemburgo a visitar Cabo Verde, o que me deixa muito feliz”, realça.

Sempre que pode, Emerson Rodrigues visita a sua terra natal São Vicente. Foto: D.R.

Emerson Rodrigues emigrou para o Luxemburgo aos 14 anos. A mãe chegou três anos antes, para preparar tudo, período que passou “cheio de saudades” da progenitora. “Por isso, quando me juntei aqui a ela, a minha integração não foi difícil, fiquei feliz por estar de novo com ela e depressa me habituei a este país”. Na música, seguiu os passos do pai, Januário Lopes, ou Djuna, nome artístico de cantor em São Vicente.

“Quando nasci, o meu pai estava a dar um concerto no Festival da Baia das Gatas, em São Vicente”, lembra. Desde pequeno que a mistura de sons o fascinou e nos casamentos e festas acabava sempre junto dos DJs, fascinado com a forma como “mexiam na mesa de mistura”. Mas não só.

Cesária Évora e Tito Paris

Emerson cresceu com a música: a mãe foi grande amiga de Cesária Évora e o pai de Tito Paris. A amizade da mãe com a “diva dos pés descalços” prolongou-se para os filhos.

“Na altura em que Cesária passava ainda muitas dificuldades, a minha mãe e umas amigas faziam teatro para, com a receita dos espetáculos, entregarem a Cesária para ajudar a comprar comida e o que fosse preciso. O Tito Paris também é um grande amigo.

O meu pai esteve emigrado nos Estados Unidos e quando regressou a São Vicente, atuou muitas vezes na Casa da Morna do Tito Paris, que ainda hoje me trata como ‘sobrinho’”.

3 Educador na creche em Esch Copiar o link

A morna é a música que o leva para casa, já de madrugada, ao volante do seu carro, após uma atuação. Aos domingos privilegia as festas e eventos à tarde, para que possa estar mais com a família e preparar-se para a nova semana de trabalho. DJ e educador numa creche.

É que o Deejay Chu que anima as noites do Luxemburgo, é também Emerson Rodrigues, o educador social de uma creche em Esch.“Licenciei-me em educação social e adoro esta minha profissão, adoro trabalhar na creche com as crianças e não pretendo deixar esta minha carreira”, vinca o cabo-verdiano, contando que às vezes põe “uma musiquinha” para os seus meninos na creche, quando lá chegam de manhã, sobretudo. Emerson nem pensa em deixar de ser educador social para se dedicar apenas ao Deejay Chu.

“Quero continuar a trabalhar na creche, onde estou há quase dez anos, além de que consigo conciliar perfeitamente as duas profissões”, realça. Aliás, a formação em educação social ajudou-o ao sucesso como DJ, na arte de comunicar com o público e no jeito de envolver as pessoas nos seus espetáculos ou nas noites nas discotecas.

Duas profissões

Apesar de preparar todas as atuações com antecedência, elaborando uma playlist de acordo com a discoteca ou evento, o tom é dado no local, nos momentos antes de começar, onde analisa o “ambiente” e sente “o público” que tem diante de si. É a partir desta leitura hábil que arranca na mesa de mistura, e adapta o seu set para dar uma grande festa. Ou então “prepara” a multidão para concertos de outros artistas e DJs, inaugurando o palco e eletrizando o ambiente, como sucedeu recentemente, sendo um dos convidados para a parte inicial do espetáculo do DJ DJeff, no Rockhal.

4 Maior sonho Copiar o link D.R.

O grande sonho de Deejay Chu é atuar no palco principal deste famoso festival de São Vicente. “Em Cabo Verde, os DJ ainda não são vistos como artistas de palco principal, como já acontece aqui no Luxemburgo e na Europa”, explica. Mas não perde a esperança de um dia ser cabeça de cartaz do evento.

O verão está à porta e, após dois anos de pandemia, as pessoas estão ansiosas por dançar, pular e deixar-se levar pela música nos dias e noites quentes do ano. Deejay Chu tem já diversos convites para a época alta e outros continuam a chegar, também de Cabo Verde.

Se aceitar, no final de agosto regressa ao seu arquipélago para mais espetáculos. Se tudo se conciliar leva de novo a família. Por causa da agenda cheia, por vezes, passa pouco tempo com a filha aos fins de semana, e fica “com saudades”. Por isso, “sempre que podemos, tiramos uns dias para viajar e estarmos juntos”.

Reforma em Cabo Verde

A filha Emelie Joyce, é o seu maior “orgulho” e para ela o pai é herói. “Eu sou um exemplo para a minha filha. A Emelie adora tudo o que faço e quer fazer também. Durante a pandemia ensinei-a a mexer na mesa de mistura e ela vibrou. E num evento familiar de tarde já esteve comigo no palco e até dançou”, recorda sorrindo. Embora seja um DJ mais focado na world music, sempre que pode aproveita para passar as músicas tradicionais de Cabo Verde.

“Numa discoteca é mais difícil, porque geralmente coloco música eletrónica ou mais comercial, dependendo da casa, mas nos eventos mais familiares gerais tento sempre passar uma morna para promover o género musical da minha terra”, sublinha. Poder trabalhar com os músicos cabo-verdianos dá-lhe um grande prazer e conta já com parcerias com vários artistas, como William Araújo e Neyna.

Daqui a anos, talvez na reforma, quer voltar para São Vicente. Por agora, pretende passar a semana de trabalho com as suas crianças na creche e os fins de semana a pôr o país a dançar. A agenda está cheia.



