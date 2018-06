As marchas populares em Differdange foram dedicadas aos militares, sem esquecer os homens que fizeram a revolução dos cravos.

Differdange, “vila morena”, homenageia 25 de abril

Paula TELO ALVES As marchas populares em Differdange foram dedicadas aos militares, sem esquecer os homens que fizeram a revolução dos cravos.

Em Differdange, no sábado, ouviu-se a Grândola. A senha da revolução dos cravos foi adaptada para a oitava edição das Marchas Populares, convertendo a vila alentejana na localidade do sul do Luxemburgo. A primeira estrofe ficou assim: “Differdange, vila morena / Terra da igualdade / O povo é quem mais alegra / Differdange, linda cidade”.

A letra de Zeca Afonso foi adaptada por Vera de Jesus, vice-presidente do Grupo Cultural e Apoio Social, que organiza as marchas com o Rancho Folclórico Tricanas de Differdange desde 2010. “Fui eu e a Beatriz Ribeiro, que toca a concertina”, contou ao Contacto.



11 Foto: Paulo Lobo

Fardados de soldados, os marchantes prestaram homenagem “aos homens que partem para a guerra”, mas também aos militares portugueses “que lutaram pela liberdade e pelo fim da guerra” nas ex-colónias, explicou Vera de Jesus. Uma homenagem que, na “Grândola à luxemburguesa”, se estende também a Differdange, com o verso “terra onde sou feliz”.

Este ano, as marchas, dedicadas aos três santos populares, foram novamente apadrinhadas pelo burgomestre da localidade, Roberto Traversini, que desfilou com a madrinha do evento, a apresentadora de rádio Ana Maria Albuquerque. No cortejo participaram ainda as marchas de Dudelange, dedicadas a Amália, e as de Esch-sur-Alzette.

Quem perdeu, pode voltar a ver o desfile de Differdange nas Marchas de São João, em Esch, onde o grupo é convidado, dia 30 de junho. P.T.A.