Dieta vegana para as crianças. Sim ou não?

Ana Patrícia CARDOSO Depois do caso do bebé norte-americano que morreu desnutrido por ser vegano, é importante perceber se as dietas sem produtos de origem animal são favoráveis ao crescimento das crianças. Há especialistas que dizem que sim, mas com ressalvas.

Uma mãe norte-americana foi condenada a prisão perpétua nos Estados Unidos pela morte do próprio filho de 18 meses que morreu desnutrido, devido a uma dieta vegana rigorosa à base de frutas e vegetais crus.

O caso de Sheila O'Leary e da família - os outros dois filhos também se encontravam desnutridos - levanta várias dúvidas sobre a possibilidade de alimentar crianças nos primeiros meses e anos de vida exclusivamente à base de escolhas vegetarianas ou veganas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um bebé deve ser alimentado exclusivamente com o leite materno até o sexto mês de vida. Durante este período, o que fará diferença é a alimentação da mãe, que deve manter uma dieta equilibrada, com os nutrientes necessários para a produção do leite, fulcral para o desenvolvimento da criança.

Se a mãe for vegetariana ou vegana, é necessário a toma de um suplemento de vitamina B12 (presente na proteína animal e ovos). Quando a amamentação não é possível, já existem fórmulas à base de proteína hidrolisada de arroz ou de proteína isolada de soja.

No geral, a OMS recomenda a amamentação até os dois anos, mesmo que se vá introduzindo alimentos neste período.

É nesta fase importante que os pais começam a fazer opções de alimentação para os filhos. O que fazer? Procurar o máximo de informação antes de decidir.

Um estudo publicado no jornal Pediatrics concluiu que as crianças vegetarianas e as que comem carne são semelhantes em termos de crescimento, altura e índices nutricionais. Só diferem numa questão: as vegetarianas têm maiores probabilidades de terem peso abaixo do recomendado.

O trabalho usou dados de quase nove mil crianças, entre os seis meses e os oito anos, que participaram entre 2008 e 2019 no programa de estudo TARGet Kids!, uma rede de investigação baseada na prática dos cuidados primários e estudo de coorte em Toronto, Canadá. Os detalhes sobre a alimentação foram fornecidos pelos pais. As crianças foram acompanhadas por quase três anos.

No início, 248 crianças (incluindo 25 veganas) eram vegetarianas, e mais 338 crianças tornaram-se vegetarianas ao fim de algum tempo.

Não houve diferenças significativas entre as crianças vegetarianas e não-vegetarianas no que diz respeito ao índice de massa corporal, altura, níveis de ferritina e vitamina D.

No entanto, as vegetarianas são quase duas vezes mais suscetíveis de terem um peso inferior às restantes. Para os especialistas envolvidos, ter peso a menos pode ser um sinal de desnutrição e indicar que a dieta não é suficiente para sustentar um crescimento apropriado.

Os resultados salientam a "necessidade de um planeamento dietético cuidadoso para crianças com peso inferior ao normal quando se considera adotar dietas vegetarianas", dizem os autores do estudo citados pela CNN.

Veganos desde o berço?

A dieta vegana, especificamente (que proíbe todos os produtos de origem animal, incluindo leite ou ovos), é uma opção que merece algumas ressalvas dos especialistas, sobretudo, nos primeiros dois anos de vida.



"É preciso conversar com a família e encontrar um meio-termo. Se os pais não querem dar carne vermelha, será que não seria possível preparar um peixe ou um ovo?", considera à BBC Fabíola Suano, médica e professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo.

"Se, entre os seis meses e os dois anos, a criança é submetida a uma dieta totalmente vegana, fica com uma diversidade alimentar e nutricional muito restrita", acredita a especialista.

A pediatra ressalva que esse debate está longe de chegar a um consenso, mesmo entre os especialistas da área. "Algumas entidades dizem que, sim, é possível adotar o veganismo a partir dos seis meses de vida, enquanto outras consideram a prática arriscada e contraindicada".

No entanto, todos concordam numa coisa: "a família que optar por reduzir ou cortar completamente o consumo de carne, leite e ovo das crianças deve fazer um acompanhamento muito cuidadoso com especialistas".

Antes de se tomar qualquer decisão, é necessário consultar um médico especializado na alimentação de crianças e ir fazendo esse acompanhamento constante, introduzindo suplementos, se necessário, diz Sueno.

