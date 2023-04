O Verão está a chegar. Para voltar a estar em forma, experimente desportos para todos, ginásios ao ar livre, ioga ou pickleball.

Exercício físico

Dicas para estar em forma para o Verão

Pode parecer que o Inverno durou uma eternidade, mas o Verão está a chegar ao Luxemburgo. À medida que se vai despindo de camadas, talvez queira também tonificar-se um pouco.

Aqui ficam algumas sugestões para quem tem um orçamento limitado, para quem quer experimentar algo diferente, como padel ou pickleball, e para quem está interessado em aderir a um clube desportivo ou em ioga ao ar livre.

Desporto para todos

A Cidade do Luxemburgo está mais uma vez a realizar o seu programa "Sport for All" ("Desporto para Todos"), com mais de 100 aulas semanais, incluindo alongamentos e fitness geral, fitness restaurador ou preventivo, exercícios ao meio-dia e fitness familiar para pais e filhos com idades entre 1 e 4 anos.

Existem aulas mais específicas, como fitness para esquiar, aeróbica, modelação corporal, pesos, caminhada nórdica e jogging aquático. Os pais e as crianças com idades entre os 4 e os 11 anos podem experimentar patinagem no gelo, defesa pessoal, tai chi e qi gong.

O programa "Sport for All" decorre de 17 de abril a 15 de julho e custa 30 euros por curso, por época, para os residentes da cidade e 60 euros para os não residentes, ou 110 euros/220 euros para um passe de época completo que dá a um adulto acesso a todos os cursos.

Ficar em forma de graça

É possível fazer um treino completo de graça num dos muitos ginásios ao ar livre do país. A cidade tem uma lista deles aqui, mas muitas comunas instalaram-nos junto a parques infantis e skateparks, para que possa combinar um pouco de diversão em família com um treino rápido. Este site apresenta uma lista de sessões de treino em ginásios ao ar livre no Luxemburgo.

As caminhadas são gratuitas e o Luxemburgo tem muitos circuitos para aumentar suavemente a sua resistência e pôr os músculos em forma. Se estiver a trabalhar a força da parte superior do corpo, considere investir em 'sticks' de caminhada e lembre-se de levar água consigo.

Os percursos circulares com seta azul/bandeira são um bom ponto de partida, com comprimentos variáveis e classificação de fácil a difícil. Os percursos locais, muitas vezes indicados nos websites das comunas, oferecem opções de exercício regular perto de casa.

Se gosta de correr ou de fazer jogging, existem inúmeros percursos no Luxemburgo, tanto na cidade como nas florestas - alguns com simples estações de fitness. Se precisar de motivação, pode juntar-se a um grupo - FatBettyRun faz uma versão de 5 ou 10 km do circuito de corrida na cidade às quintas-feiras à noite, enquanto o Internations Running Group se reúne em Bambesch às terças-feiras à noite.

Experimente pickelball, padel ou golfe de disco

Se está aborrecido com o seu regime de exercício, pode apimentá-lo com algo diferente.

O Pickleball faz parte da família do ténis e é um dos desportos com maior crescimento nos Estados Unidos (tem cinco milhões de praticantes), de onde teve origem na década de 1960.

É jogado com uma raquete completa e uma bola de plástico perfurada, com dois a quatro jogadores, num campo quatro vezes mais pequeno do que um campo de ténis tradicional.

As regras são muito fáceis de compreender e podem ser aprendidas em poucos minutos. O Clube de Letzpickleball do Luxemburgo oferece sessões de iniciação gratuitas e, se tiver um talento natural, pode até participar em competições.

Padel no CK Sportcenter, Kockelscheuer. Foto: Stéphane Guillaume

O padel combina o ténis com o squash e está a crescer. Jogado em pares (ou seja, quatro pessoas), as regras, as pancadas e as técnicas são diferentes - o campo tem paredes e as bolas podem ser jogadas fora delas, tal como no squash. São utilizadas raquetes sólidas sem cordas. É muito popular no Luxemburgo e existem vários clubes e campos, alguns dos quais oferecem aulas.

O Disc Golf Luxembourg está situado na rue du Parc, 28, em Dudelange. O jogo baseia-se nas regras do golfe e é jogado com 'frisbees' num percurso composto por quatro estações, onde o objetivo é atirar os 'frisbees' para um cesto de corrente de metal. E se se esquecer do seu disco, pode pedir um emprestado (é necessário um documento de identificação, como a carta de condução) no Centro Desportivo René Hartmann ou no Centro da Juventude, na rue du Parc, 2.

Junte-se ao clube

Se estiver interessado em aprender um desporto específico, como o futebol, o râguebi de toque, o tiro com arco, o ténis, o triatlo ou as artes marciais, existem muitos clubes e associações no Luxemburgo com sessões regulares de treino ou de prática e equipas para homens, mulheres, jovens e crianças. Pode encontrar uma lista completa dos clubes e associações desportivas aqui.

Exercitar a mente e o corpo

O ioga exercita a mente, a alma e o corpo, e há muitas aulas em todo o país, desde o ioga intensivo de estilo hotbox até ao ioga yin restaurador ou mesmo ao aero-ioga.

Ioga ao ar livre nos parques de Kinnekswiss, Kirchberg e Merl. Foto: Shutterstock

À medida que o tempo melhora, um ou dois estúdios de ioga oferecem ioga ao ar livre, incluindo o Yogaloft no Merl Park, ou junte-se à Sarah e ao John no parque Kinnekswiss aos domingos ou para ioga ao pôr-do-sol de terça a sexta-feira perto de Kirchberg Kyosk.

Se está à espera de um bebé ou se deu à luz recentemente, pode participar em aulas de ioga pré e pós-natal, ioga para mães/pais e bebés ou aulas de fitness ao ar livre especificamente para mães e bebés.

Se tudo o resto falhar ou se o Verão não chegar entretanto, inscreva-se num ginásio, para um regime de fitness menos dependente do tempo.

(Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto)

