As temperaturas vão subir acima dos 30ºC nos próximos dias, o pretexto perfeito para dar um mergulho nas águas do país, seja nos lagos ou nas várias piscinas públicas exteriores.

Dez piscinas e lagos exteriores no Luxemburgo para se refrescar

Os últimos dias da semana prometem sol e muito calor. Segundo o serviço meteorológico nacional, Meteolux, no sábado prevê-se que as temperaturas máximas cheguem aos 32ºC. Condições climáticas que pedem um mergulho refrescante ao ar livre. Os lagos, mas também as piscinas públicas exteriores são boas opções. Republicamos a seleção dos editores do Luxemburger Wort dos melhores sítios para ir a banhos no Grão-Ducado.

1. Barragem do Haute-Sûre

(j-ps) - Os amantes da água têm a certeza que vão encontrar algo do seu agrado no lago da barragem. Em redor do maior reservatório de água potável do país, existem várias praias onde é permitido nadar. São o caso de Rommwiss, Burfelt, Insenborn, Insenborn (Fuussefeld), Lultzhausen e Liefringen. Para o clássico "atravessar a nado" basta levar o fato de banho. Mas também há coisas mais interessantes para fazer, além de nadar. Por exemplo, é possível levar a própria canoa ou caiaque e remar através do lago. Também estará disponível, em meados do verão, o aluguer de canoas no centro desportivo aquático de Lultzhausen.

Quase como o mar: a praia de Insenborn. Foto: Gerry Huberty

2. Lagos em Remerschen

(j-ps) - Muito trabalho tem sido feito nos últimos anos nos lagos de Remerschen para proporcionar uma experiência agradável aos banhistas. Há um ano, a praia e o litoral estavam equipados com escadas de madeira, passadiços e rampas de acesso para deficientes. Este ano, foi acrescentada uma praia para cães, permitindo que os nossos amigos de quatro patas também possam desfrutar da natação.

3. Lago Weiswampach

(j-ps) - A região do Oesling é muito popular entre os turistas e um novo hotel está a ser construído à beira do lago em Weiswampach. Mas os habitantes locais também gostam de passar tempo no centro de lazer de 65 hectares com os seus dois lagos. Aqueles que trazem o seu próprio equipamento têm a oportunidade de praticar todo o tipo de desportos aquáticos. Os visitantes podem também alugar um barco a pedal e dar uma volta no lago.



4. Piscina ao ar livre de Troisvierges

(j-ps) - Aqueles que acham a água do lago da barragem demasiado fria mas ainda assim não querem prescindir de nadar, encontrarão a sua felicidade na piscina ao ar livre Troisvierges, que é aquecida. Aos fins de semana, a piscina está aberta das 10h às 19h. Desde a sua renovação em 2016, a piscina passou a ter um curso com correntes, áreas borbulhantes e um escorrega de 45 metros de comprimento.

A piscina de Trosivierges foi renovada em 2016. Foto: John Lamberty

5. Parque Aquático de Befort

(vb) - O Parque Aquático Befort faz parte do parque de campismo, mas a piscina ao ar livre é também muito popular entre maio e setembro entre os visitantes locais e oriundos do estrangeiro. Para além da área de natação, existem muitas instalações lúdicas, tais como um escorrega de 50 metros de comprimento, canhões de água ou uma "bolha de fundo". Na zona de remos, a piscina está protegida por sombra. Nos fins de semana de junho, o parque aquático está aberto todos os domingos das 10h às 19h.

Parque Aquático em Befort Foto: Gerry Huberty

6. Aqua-Park Kaul em Wiltz

(fjä) - O Aqua-Park Kaul, localizado nos arredores de Wiltz, tem uma grande piscina exterior aquecida com uma área de cerca de 765 metros quadrados e uma piscina para os mais pequenos (cerca de 81 metros quadrados). O parque de campismo, com o mesmo nome, também possui parques infantis, um campo de bicicletas, um campo de voleibol de praia e um restaurante. O Campingstrooss está aberto de 21 de maio a 30 de junho, das 13h às 17h, e de 1 de julho a 31 de agosto, das 11h às 19h.



Foto: John Lamberty

7. Piscina ao ar livre de Remich

A piscina ao ar livre em Remich é particularmente popular entre os nadadores que gostam de dar umas boas braçadas, uma vez que tem uma distância de 50 metros. Em áreas separadas existem pranchas de mergulho, bem como uma piscina para principiantes com um slide para crianças. A piscina tem também uma zona de relvados. A estrutura está aberta todos os dias das 9h às 20h. Quem quer nadar afastado da agitação das crianças e dos salpicos, é aconselhável ir nas primeiras horas de abertura.

A piscina de 50 metros apela aos nadadores mais atléticos. Foto: Volker Bingenheimer

8. Aquasud em Differdange

(fjä) - O verão chegou recentemente à grande piscina exterior do Aquasud em Differdange, onde se pode desfrutar da alegria de nadar ao ar livre. Junto às piscinas, um relvado de 2.000 metros quadrados convida os banhistas a relaxar e descontrair. Os visitantes que procuram um pouco mais de ação podem usar o longo escorrega. Há também uma área de jogos aquáticos com várias opções. A piscina ao ar livre Differdange está aberta - se a meteorologia o permitir - de segunda a sexta-feira das 12h às 20h, sábado e domingo das 10h às 20h. Atenção: Não são permitidos os calções de banho estilo bermuda.

Foto: Claude Piscitelli

9. Piscina ao ar livre em Grevenmacher

(vb) - Situada a poucos passos do Moselle, a piscina ao ar livre de Grevenmacher têm uma vista para as colinas verdes acima do rio e versatilidade suficiente para agradar a todos. A grande e espaçosa piscina é apelativa para os nadadores mais atléticos. Por outro lado, o novo escorrega leva a uma segunda piscina e as crianças pequenas têm a sua própria área com jogos aquáticos. A piscina de Grevenmacher está aberta diariamente das 10h00 às 19h30 até setembro.



Foto: Luc Deflorenne

10. Piscina ao ar livre renovada de Dudelange

(GlS) - Durante quase três anos, a outrora muito popular piscina ao ar livre de Dudelange não viu um único nadador utilizar a sua piscina. Após extensos trabalhos de modernização, a estrutura, que remonta a 1954, pôde reabrir no final de maio deste ano. Os visitantes encontrarão, entre outras coisas, uma piscina de 50 metros, uma piscina de remos para os mais novos e prancha de mergulho. A piscina está aberta das 10h às 20h, nos dois dias de fim de semana. O preço dos bilhetes varia entre um euro a cinco euros, dependendo da duração da visita e da idade dos visitantes.

Foto: Raymond Schmit





