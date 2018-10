Tem mais de 2.400 anos e foi encontrado por uma equipa de arqueologia marítima.

Descubra onde está afundado o navio mais velho do mundo

Tem mais de 2.400 anos e foi encontrado por uma equipa de arqueologia marítima.

Tem 23 metros de comprimento e a equipa de arqueologistas marítimos que o encontrou pensa que a sua origem seja grega: trata-se do mais antigo navio afundado do mundo, a sua idade está acima dos 2.400 anos, de acordo com os testes de carbono realizados na universidade de Southampton, e está no fundo do Mar Negro, perto da costa da Bulgária, a cerca de dois quilómetros de profundidade.

Segundo relatam as agências de notícias, encontram-se em "ótimo estado" os restos da embarcação que terá servido para comércio na fase de maior esplendor da civilização grega, tendo sido identificados "o leme, o mastro e os bancos onde os marinheiros se sentavam para remar".

O professor Jon Adams, responsável pela equipa de investigadores, explicou a importância da descoberta que nunca pensou "ser possível", salientando o facto de "possibilitar um estudo mais detalhado do mundo antigo, sobretudo em relação à civilização grega".

Os arqueólogos indicaram que o navio agora descoberto é semelhante "ao que está num desenho de um vaso grego no qual se descreve uma cena da Odisseia", escrita por Homero e dedicada à história do herói Ulisses". O vaso em causa está guardado no Museu Britânico em Londres.

Foto: Museu Britânico





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.