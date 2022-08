Os conselhos de uma psicóloga para se sentir melhor na 'rentrée' e no resto do ano.

"Depressão pós-férias"? Dicas para ser mais feliz no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA As férias em Portugal são uma "bolha de felicidade" e o regresso ao quotidiano no Grão-Ducado um sofrimento, para muitos. Os conselhos de uma psicóloga para se sentir melhor na 'rentrée' e no resto do ano.

Já regressou ao Luxemburgo e sente-se melancólico e cheio de saudades das férias em Portugal? Não é caso único. Para muitas pessoas as férias são um "escape", uma "bolha de felicidade" e a rentrée "é difícil", declara a psicóloga Sandra Rendall, com consultório no Grão-Ducado. Contudo, há maneiras de contornar a "melancolia", combater a depressão reativa do pós-férias e sentir-se mais feliz com a sua vida no Luxemburgo.

Os portugueses têm de construir uma vida aqui [Luxemburgo] onde se sintam bem e da qual não precisem de fugir nas férias. Sandra Rendall, psicóloga no Luxemburgo

Cada pessoa é um "ser físico, emocional, mental e espiritual" e há que cuidar e estimular cada uma das partes para nos sentirmos bem. O pós-férias é um momento ideal, não só para combater a melancolia sentida no regresso ao trabalho, mas também para tornar o quotidiano melhor, aconselha a psicóloga. Siga estes conselhos:

Enfrentar a 'rentrée'

1. Assuma a melancolia

"Se está a sentir tristeza e melancolia no regresso das férias, é importante que as sinta e assuma, não as recalque, porque vai ser pior do ponto de vista emocional. Os recalcamentos são um alerta de que algo não está bem, pelo que temos de ser proativos e enfrentar o problema. Caso contrário, no futuro pode vir a pagar uma fatura elevada, estes sentimentos podem regressar em força e poderá sentir-se doente ou mesmo experienciar 'burnout', por exemplo", vinca Sandra Rendall.

2. Faça caminhadas

Planeie iniciar uma atividade física no regresso ao quotidiano. "Não precisa de ir para o ginásio se não gostar, faça caminhadas, por exemplo". O nosso corpo precisa de movimento e o exercício "descarrega o stress acumulado, além de libertar as hormonas do bem-estar e do prazer o que ajudam a ultrapassar a melancolia. Vai sentir-se melhor". Os passeios em família, ao ar livre entre a natureza são muito benéficos também.

3. Inicie um novo desafio

Comece um projeto que lhe dê prazer e que desafie o seu cérebro a aprender algo novo. "O importante é o estímulo mental, seja aprender a tocar um instrumento musical, um novo idioma, algo que lhe agrade e seja externo à esfera do trabalho", aconselha Sandra Rendall.

4. Alimente a parte espiritual

A fé é muito importante e ajuda a enfrentar os inúmeros desafios que a vida nos coloca, diz esta psicóloga. "A fé é como um músculo precisa de ser exercitada, alimentada. Não chega recorrer à fé apenas nas horas de aperto". A maior parte da comunidade lusófona é católica, e 2faz bem exercitar a fé, e podemos fazê-lo mesmo em casa. Seja a fé em Deus ou noutro credo, ou se formos ateus, ter fé em nós próprios, acreditarmos em nós próprios".

5. Faça novas amizades

A vida no Luxemburgo não deve "restringir-se apenas ao trabalho" e Sandra Rendall questiona: "Temos que trabalhar mesmo assim tanto, ser um burro de carga? Será que não podemos também organizar o tempo para os afetos?" Há que fazer novas amizades no país onde vive. "Sinto que muitos portugueses não têm uma pessoa com quem possam partilhar anseios, problemas, desfrutar de uma amizade aqui no Luxemburgo, e é isso que provoca a solidão". Invista em novos amigos e dedique tempo aos afetos.

"Eu não posso ser feliz só quando vou de férias, tenho de ser feliz onde estou", realça a psicóloga Sandra Rendall.

Como ser mais feliz no Luxemburgo

Para si, as férias em Portugal são um "escape" e uma "bolha de felicidade"? Então, o resto do ano no Luxemburgo é "um sofrimento", realça a psicóloga. E lança o desafio: "Os portugueses têm de construir uma vida aqui onde se sintam bem e da qual não precisem de fugir nas férias".

1. No trabalho

No Luxemburgo, há muitos conflitos no meio laboral e a vida no trabalho pode ser vivida de um modo muito "stressante", aponta a psicóloga aconselhando os insatisfeitos a ponderar bem a sua vida profissional. "Não merecem os portugueses ter um trabalho onde se sintam bem?" questiona. De seguida dá a resposta: "Não há trabalhos perfeitos, mas é possível ser feliz no trabalho, ter uma atividade profissional que dê rendimento, mas também dê prazer e num bom ambiente onde nos sentimos bem. É possível, sim".

2. No dia-a-dia

A vida não pode ser só dedicada ao trabalho. "Não basta satisfazer as necessidades financeiras, há que satisfazer também as necessidades pessoais", as pessoas terem tempo para cuidar de si, estar com amigos e fazer o que gostam, insiste Sandra Rendall recusando a ideia de que "não há tempo" para o bem-estar.

É tudo uma questão de organização e de foco nas coisas verdadeiramente essenciais. "Se as pessoas passarem menos tempo ao telemóvel, a ver a vida aparentemente perfeita dos outros nas redes sociais, que não sabem se é perfeita, se perderem menos tempo a falar da vida dos outros, vão descobrir que todo esse tempo pode ser aproveitado para desfrutar de forma melhor e que lhes dá mais prazer".

3. Na vida pessoal

Afinal, é neste país que portugueses e lusófonos vivem e têm também de se sentir bem. "Eu não posso ser feliz só quando vou de férias, tenho de ser feliz onde eu estou, há que criar aqui raízes, fazer amigos, cumprir sonhos e objetivos aqui. Apreciar as coisas boas que o país oferece, a natureza, o conforto que proporciona, a amabilidade e cordialidade das pessoas", defende a psicóloga.

