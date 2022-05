Estes gadgets e apps para controlar os filhos existem para nos manter (pais) agarrados, viciados que nem junkies, enquanto os seus negócios proliferam e se vão sustendo do medo.

Diário de uma mãe imigrante a mil

Deixem os filhos em paz

Catarina OSÓRIO Estes gadgets e apps para controlar os filhos existem para nos manter (pais) agarrados, viciados que nem junkies, enquanto os seus negócios proliferam e se vão sustendo do medo constante que algo aconteça aos nossos filhos.

"Black Mirror" é uma das minhas séries favoritas. Há um episódio que não me sai da memória. Aconselho todos os pais a ver. Então é assim: uma mãe que coloca um chip na filha ainda recém-nascida de modo a conseguir saber tudo sobre a sua vida. Vinte e quatro sobre 24 horas.

Ora, eis que a filha cresce e chega à adolescência. E a mãe, sempre em total segredo, monitoriza chocada o desenvolvimento sexual da rapariga. E mais não digo. Completamente surreal, não é?! Nem tanto. Esta visão distópica já tem contornos reais.

Não falo só das câmaras instaladas em casa e com acesso ao telemóvel dos pais (mesmo quando o propósito era exatamente passear e ter uma noite 'não filhos'). Falo de relógios com GPS para as crianças. De aplicações para controlar em tempo real por onde eles navegam na internet.

Existem ainda plataformas e programas de software que escrutinam emails, mensagens, histórico de sites, redes sociais dos mais novos, etc.

Ora bem: se muitos de nós se indignam contra as constantes violações dos direitos de privacidade dos Facebooks desta vida, será razoável estarmos a fazer exatamente o mesmo aos nossos filhos?

Em nome do quê? Para ficarmos mais tranquilos? Ou ainda mais paranóicos com as já muitas preocupações diárias que acarreta ter um filho?

Mas é mais fácil dizer do que pensar. Trazer uma criança ao mundo, especialmente pela primeira vez, é assustador. Queremos dar-lhe o melhor sem saber bem o que o melhor significa. Este sentimento de insegurança leva-nos para um outro nível. E isso pode ter consequências desastrosas. Para pais e filhos.

Para onde vão estes dados? Que fim servem mesmo? Isto faz-nos realmente tranquilizar ou é mais uma appzinha para nos viciarmos enquanto se espera pelo café ou se vai à casa de banho?

O mundo continua a ser um local perigoso. O medo que algo aconteça ao meu filho acompanha-me a toda a hora. Mas usar um destes gadgets ou apps iria fazer-me mais tranquila? Não, nunca na vida. Pelo contrário. Eles estão ali para nos manter (pais) agarrados, viciados que nem junkies, enquanto os seus negócios proliferam e se vão sustendo do medo. Os criadores chamam-lhe "paz de espírito".

Não queremos que eles consultem sites impróprios para a sua idade? Talvez não devêssemos dar computador ou telemóvel em idade imprópria. E onde eles andam depois das aulas? Se já andam sozinhos provavelmente já terão telemóvel. Um SMS, uma chamada não bastaria? E quanto às redes sociais, não dá para falar com eles numa conversa honesta? Preferimos espiá-los através de um software?

Pais-helicóptero, tontice, paranóia, chamem-lhe o que quiserem. Pelos filhos fazemos tudo, até esquecer que o bom-senso continua a existir.

