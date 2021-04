A dona do animal oferece uma recompensa de 1.000 libras a quem o trouxer de volta, escreve a imprensa inglesa.

Darius, o maior coelho do mundo está desaparecido

O detentor do título de maior coelho do mundo pelo Livro de Recordes do Guinness foi roubado da sua própria casa, em Inglaterra. Com 1,29 metros de comprimento Darius habitava em Worcestershire, no centro sul do Reino Unido, e foi roubado da sua casota no jardim na noite de sábado.

Foto: West Mercia Police/PA Media/dpa

A dona, uma ex modelo da Playboy de 68 anos, oferece agora uma recompensa de 1.000 libras a quem trouxer Darius de volta. Com 11 anos, o coelho segue uma dieta especial sem a qual pode morrer, disse Annette Edwards ao jornal Daily Telegraph.

Em 2010, o coelho gigante foi declarado "o maior coelho vivo", segundo o Livro de Recordes do Guinness.





