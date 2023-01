O nome do astro português lidera o ranking de nomes famosos escolhidos pelos pais do Peru para filhos nascidos em 2022. Pelé, Rainha Isabel ou Shakira são também escolhas muito populares.

Homenagem

Cristiano Ronaldo, assim se chamam 31 mil bebés no Peru

Redação O nome do astro português lidera o ranking de nomes famosos escolhidos pelos pais do Peru para filhos nascidos em 2022. Pelé, Rainha Isabel ou Shakira são também escolhas muito populares.

Os pais peruanos gostam de escolher nomes de personalidades famosas para os seus filhos, sejam futebolistas, realeza, personagens de filmes ou artistas, que tenham estado em relevo nesse ano.

O ano de 2022 foi claramente o ano dos Cristianos Ronaldos, num claro sinal de como o astro português é admirado neste país da América Latina.

Uma verdadeira explosão de CR7! Cristiano Ronaldo foi o nome eleito pelos pais peruanos para 31.583 crianças nascidas no ano passado, segundo anunciou o Registro Nacional de Identificação e Estado Civil (Reniec) do Peru, no início deste ano. Este foi o nome que liderou de longe a lista de nomes famosos preferidos pelos peruanos.

Em segundo lugar, muito distante da liderança de CR7 surge a lenda do futebol brasileiro, falecida recentemente: Pelé. Em 2022, 738 recém-nascidos foram registados com os vários nomes do "Rei" brasileiro: Pelé, Rei Pelé, Edson Arantes ou Edson Arantes do Nascimento, seu nome completo.

Marverick, Messi e Mbappé

Maverick? Sim, em 2022, 733 meninos foram registados com o nome da personagem de Tom Cruise, na sequela "Top Gun" que estreou no ano passado, e foi um grande êxito mundial de bilheteira.

A loucura com o Mundial do Qatar no país, levou ainda 371 bebés a terem recebido o nome do argentino Lio Messi ou Messi, 229 a ganharem o nome do astro francês Mbappé ou Kylian Mbappé, e 86 a serem registados como Antoine Griezman, refere o Reniec, que anualmente divulga a lista de nomes famosos preferidos pelos pais de crianças nascidas a cada ano.



Rainha Isabel, Shakira e Merlina

Entre as meninas, Rubi, nome da personagem da série mexicana como o mesmo nome foi o eleito para 24.980 bebés, nascidas no ano passado, realça o Reniec. Segue-se Shakira, com 1.787 registos de nascimento. Recorde-se que a cantora de origem colombiana foi protagonista de muitas notícias internacionais por causa do seu divórcio com o futebolista espanhol Piqué.



Estes foram os nomes mais escolhidos para bebés em Portugal Em 2022, os nomes mais populares de rapaz e rapariga mantêm-se inalteráveis há quatro anos. Saiba quais as preferências dos pais portugueses.

Em homenagem à monarca britânica, falecida em setembro do ano passado, com 96 anos, 551 meninas do Peru nascidas em 2022, receberam o seu nome.

Merlina, nome da personagem da filha da célebre Família Adams, da série "Wednesday", de Tim Burton, estreada em 2022, foi escolhido pelos pais peruanos de 250 meninas.

De referir ainda que Qatar e Mundial foram os nomes escolhidos para dois bebés, nascidos em 2022. Outro menino recebeu o nome de Elon Musk, o polémico magnata proprietário do Twitter.





