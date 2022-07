Esta foi uma constatação dolorosa das últimas férias: o meu filho fala alto. Muito alto. E em qualquer sítio.

Diário de uma mãe imigrante a mil

Crianças barulhentas. Há as portuguesas e depois todas as outras

Estas férias foi várias vezes motivo de embaraço em almoços, pequenos-almoços em hotéis zen, idas ao supermercado, ou museus.



Onde quer que esteja, ele quebra o silêncio: “Mãããããããããeeeeeeeee, quero água”, “mãããããããããeeeeeeeee, o que é que estás a dizer ao pai?”. Isto quando estamos todos a pelo menos 50 centímetros uns dos outros.

Primeiro, isto embaraça-me. Depois entra-me nos tímpanos e sobe ao meu cérebro em meio segundo, deixando-me muito irritada.

As pessoas à volta tentam ser simpáticas. Sorriem para nós e rodam ligeiramente o pescoço para um dos lados. Como que a dizer “ai que fofinho”, mas a pensar “que criança mais estridente!”.

Há qualquer coisa que separa as crianças portuguesas (filhos de dois pais portugueses) de todas as outras. Se bem que também as há calmas. Mas regra geral são estridentes, irrequietas, nervosas. Têm bichos-carpinteiros.

Estas férias num casamento na praia onde estavam mais de 20 crianças de várias nacionalidades o meu filho foi o ÚNICO que se despiu para ir ao mar. Foi o único que fez os pais saírem a correr durante o jantar porque ele decidiu mesmo que só parava na água.

Será apenas o sangue latino a correr-lhes nas veias? Serão apenas a réplica do feitio de um dos pais? Não, tem de haver algo mais.

Nos Países Baixos, na Alemanha, na Bélgica, até em França, chego a pensar que se fazem feitiços às crianças. Ou isso ou dão-lhes calmantes.

É vê-las à mesa, sem soltar um ‘ai’ nem ‘ui. A falar baixo e delicadamente. Sem fazer birras no supermercado e a comer a comida que lhes põem à frente. Ou a ficarem 30 segundos quietos.

A teoria, falar com ele num tom baixo e calmo? Responder num tom calmo? Depois disso claramente falhar, acabo sempre a arregalar os olhos ou a soltar um tom de voz mais duro, quando o que me apetecia mesmo era dar-lhe um par de estalos. Mas não pode ser porque ainda me tiram a criança.

O meu filho é português e temo que nunca vá mudar.

