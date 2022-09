Como cozinhar massa e poupar energia? A dica do Nobel da Física de 2021, o italiano Giorgio Parisi.

Energia

Cozinhar massa com o fogão desligado. A dica do Nobel da Física

Redação Como cozinhar massa e poupar energia? A dica do Nobel da Física de 2021, o italiano Giorgio Parisi.

O prémio Nobel da Física de 2021, o italiano Giorgio Parisi, publicou recentemente na rede social Facebook uma dica inusitada para poupar energia enquanto cozinha massa, um alimento muito apreciado por todos.

O italiano Giorgio Parisi venceu o Prémio Nobel da Física em 2021 pelas contribuições inovadoras para a teoria dos sistemas complexos. Foto: Emanuele Valeri/EPA

Citando a publicação de um amigo no Facebook, Parisi aconselha a cozinhar a massa com o fogão desligado durante a maior parte do tempo. Segundo o cientista, o truque está em colocar a massa em água a ferver, esperar dois minutos e desligar de seguida, deixando cozer o tempo normal. Sempre com a tampa. "A tampa é essencial", refere o cientista.

Uma outra forma menos radical sugerida pelo cientista italiano consiste em colocar o gás no mínimo assim que a água começar a ferver.

"O mais importante é manter a tampa, o calor perde-se com a evaporação. Depois de ferver a massa, coloco o gás no mínimo para que ferva muito pouco sem consumir. Também podem tentar desligá-lo, como sugerido nesta publicação, que não é minha, mas de Alessandro Burisi Vici, e que simplesmente partilhei. Obviamente que desta forma consumimos ainda menos e julgo que resulta de qualquer maneira. No final, a massa é bem cozinhada mesmo nas montanhas com água a ferver a 90 graus", refere.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O método foi testado por um amigo do cientista italiano no Facebook pelo menos três vezes, e todas com sucesso. "Pelo menos oito minutos de poupança de gás", pode ler-se.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.