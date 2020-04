Dicas para o fazer respeitando as regras das autoridades.

Covid-19. Posso mudar de casa durante o confinamento?

Diana ALVES

Se tem de mudar de casa em plena crise pandémica, saiba que pode fazê-lo. Mas há regras. Segundo o governo, "em caso de necessidade, por exemplo depois de expirado um contrato de arrendamento, é possível efetuar uma mudança de domicílio".

No site guichet.lu, as autoridades referem que são autorizados "os trajetos indispensáveis relacionados com essa mudança". Também num artigo recente sobre o assunto, divulgado no seu site oficial, o portal imobiliário atHome.lu sublinha que, nesta altura, o mais sensato é mesmo tentar adiar a troca de domicílio. Se o contrato estiver a expirar, o conselho é tentar negociar com o proprietário um prolongamento do prazo. Note-se que, segundo a ministra da Justiça, Sam Tamson, os despejos de habitações e espaços comerciais foram suspensos durante a atual fase de confinamento provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Porém, se a troca de casa tiver de acontecer é possível recorrer ao serviço de empresas de mudanças. Segundo a empresa atHome.lu, muitas dessas empresas continuam a funcionar, embora em menor número devido às medidas restritivas impostas pelo governo. Se a opção não passar pelas empresas especializadas na área, a mudança deve ser levada a cabo apenas pelas pessoas que vivem juntas, já que os ajuntamentos de pessoas continuam a ser proibidos pelo executivo luxemburguês.

Recorde-se que a polícia está a intensificar as fiscalizações às deslocações não essenciais de cidadãos. Só no fim de semana passado, 180 pessoas foram multadas por não respeitarem as regras em vigor.

